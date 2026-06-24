كاتس: الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حتى بطلب من واشنطن
© AP Photo / Bebeto Matthewsوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
© AP Photo / Bebeto Matthews
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "لن تنسحب" من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، "حتى في حال تلقيها طلبًا من الولايات المتحدة بهذا الشأن"، وفق تعبيره.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس، قوله إن إسرائيل متمسكة بموقفها حيال الوجود العسكري في جنوب لبنان، مضيفًا: "حتى لو كان هناك طلب أمريكي، فلن ننسحب من جنوب لبنان".
وتأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة على الحدود اللبنانية الجنوبية وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين البلدين.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.