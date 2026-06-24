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إعلام: إسرائيل ولبنان يدرسان مشروعا تجريبيا لتسليم مناطق جنوبية للجيش اللبناني بدعم أمريكي
إعلام: إسرائيل ولبنان يدرسان مشروعا تجريبيا لتسليم مناطق جنوبية للجيش اللبناني بدعم أمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل ولبنان "يجريان مباحثات حول مشروع تجريبي مدعوم من الولايات المتحدة، يقضي بنقل السيطرة... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T06:58+0000
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وبحسب المسؤولين، يتضمن المقترح "إشرافًا أمريكيًا على تدريب وتدقيق الوحدات العسكرية اللبنانية المشاركة في المشروع، بهدف التأكد من عدم وجود ارتباطات لها بـ"حزب الله" اللبناني".واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260623/ماكرون-يطالب-باتفاق-قوي-بين-لبنان-وإسرائيل-يحترمه-الجميع--1114640496.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله

إعلام: إسرائيل ولبنان يدرسان مشروعا تجريبيا لتسليم مناطق جنوبية للجيش اللبناني بدعم أمريكي

06:58 GMT 24.06.2026
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© REUTERS
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أفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل ولبنان "يجريان مباحثات حول مشروع تجريبي مدعوم من الولايات المتحدة، يقضي بنقل السيطرة على بعض المناطق في جنوب لبنان، من القوات الإسرائيلية إلى الجيش اللبناني".
وبحسب المسؤولين، يتضمن المقترح "إشرافًا أمريكيًا على تدريب وتدقيق الوحدات العسكرية اللبنانية المشاركة في المشروع، بهدف التأكد من عدم وجود ارتباطات لها بـ"حزب الله" اللبناني".
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
ماكرون يطالب باتفاق قوي بين لبنان وإسرائيل يحترمه الجميع
أمس, 19:11 GMT

وأشار المسؤولون إلى أن "الخطة المطروحة تأتي في إطار ترتيبات أمنية يجري بحثها بين الجانبين"، لافتين إلى أن إسرائيل "ستواصل الاحتفاظ بوجود عسكري داخل المنطقة العازلة بموجب التصور الجاري مناقشته"، بحسب وكالة "رويترز".

واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
إعلام إسرائيلي: انسحاب محدود من مواقع في جنوب لبنان قريبا
أمس, 18:38 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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