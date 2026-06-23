https://sarabic.ae/20260623/ماكرون-يطالب-باتفاق-قوي-بين-لبنان-وإسرائيل-يحترمه-الجميع--1114640496.html

ماكرون يطالب باتفاق قوي بين لبنان وإسرائيل يحترمه الجميع

ماكرون يطالب باتفاق قوي بين لبنان وإسرائيل يحترمه الجميع

سبوتنيك عربي

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بضرورة أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "صلبا ويحترمه الجميع". 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T19:11+0000

2026-06-23T19:11+0000

2026-06-23T19:11+0000

إيمانويل ماكرون

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وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ماكرون قد دعا إلى انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش اللبناني بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأفاد الرئيس الفرنسي بأنه أجرى اتصالات مع نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا خلال تلك الاتصالات أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم يمنع عودة التصعيد.في وقت شدد ماكرون على أن أي تسوية يجب أن تؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، بما يضمن ممارسة السلطات اللبنانية حصرية السلاح وتنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده مستعدة لمواكبة هذه العملية بشكل فعلي، منوها إلى أن باريس ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على حشد الأسرة الدولية إلى جانب الحكومة اللبنانية، على أن يشمل هذا الدعم تعزيز قدرات الجيش اللبناني والمساهمة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين والمتضررين من المواجهات الأخيرة.وأمس الإثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير"، مشددًا على أن "القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدفها أو يستهدف سكان المستوطنات الشمالية". وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان"، مؤكدًا استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار". واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى. وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260623/إعلام-إسرائيلي-انسحاب-محدود-من-مواقع-في-جنوب-لبنان-قريبا-1114638966.html

https://sarabic.ae/20260622/إعلام-جولة-مفاوضات-جديدة-في-واشنطن-بين-إسرائيل-ولبنان--1114608304.html

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إيمانويل ماكرون, العالم العربي, الأخبار, لبنان