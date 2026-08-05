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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260805/بوتين-خلال-اجتماع-مع-قيادة-وزارة-الدفاع-الروسية-قوات-المركز-أهم-وحدات-تحرير-جمهورية-دونيتسك--1115783682.html
بوتين يجري تعديلات على قيادة المجموعات المشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا
بوتين يجري تعديلات على قيادة المجموعات المشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، ويؤكد أن تطوير هيكلية الوزارة مستمر بناءً على خبرات العملية العسكرية... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T10:00+0000
2026-08-05T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، شارك فيه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف: "تطوير هيكلية وزارة الدفاع يتواصل تلبيةً للاحتياجات والخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة".طلب الرئيس بوتين من القادة العسكريين المجتمعين تقديم تقييماتهم الشخصية للوضع الراهن على خط التماس القتالي.وأضاف: "يستمر تحسين هيكل وزارة الدفاع بما يتماشى مع احتياجات وخبرات العملية العسكرية الخاصة".وأجرى بوتين تعديلات في قيادة المجموعات العسكرية في منطقة العملية الخاصةأعلن الرئيس الروسي عن اقتراح وزارة الدفاع الروسية بتوحيد جميع الخدمات الخلفية "اللوجستية" تحت سلطة واحدة، وقال: "بناءً على اقتراح وزير الدفاع، تم اتخاذ قرار بدمج جميع الخدمات المساندة تحت مظلة واحدة. وأود أن أشير إلى أن هذا العمل، في ظل الظروف الراهنة، يعدّ عملاً قتالياً، بل عملاً جاهزاً للقتال بكل معنى الكلمة".وعيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة قوات "المركز"، رئيساً للخدمات الخلفية.قال الزعيم الروسي: "فاليري نيكولايفيتش، نحن نعرف بعضنا جيداً، وأنت بلا شك أحد أكثر القادة موهبة اليوم. ليس من قبيل المصادفة أنني قلت إن قيادة القوات الخلفية هي أيضاً دور قتالي، وأنا واثق من أنك ستُظهر هنا أيضاً أفضل مهاراتك التنظيمية".وأشار الرئيس إلى أن قوات مجموعة "الشرق" تعمل بنشاط في منطقة عملياتها العسكرية، وتتحرك بوتيرة تستحق أعلى الدرجات.يذكر أن آخر اجتماع عمل عقده الرئيس بوتين مع بيلاؤوسوف كان في 26 تموز/يوليو الماضي، حيث نوقشت خلاله مجموعة من القضايا شملت الجوانب المالية والتنظيمية والدولية.ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضاالدفاع الروسية تعلق على الهجمات التي استهدفت كييف بكلمات بوتين: لم يستمع إلينا أحد استمعوا الآن
https://sarabic.ae/20260802/بوتين-يهنئ-المظليين-الروس-بمناسبة-يوم-القوات-المجوقلة-1115695870.html
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بوتين يجري تعديلات على قيادة المجموعات المشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا

10:00 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 10:58 GMT 05.08.2026)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالات "يوم البحرية" الروسية في سان بطرسبورغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik . Alexei Danichev
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، ويؤكد أن تطوير هيكلية الوزارة مستمر بناءً على خبرات العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية، شارك فيه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف: "تطوير هيكلية وزارة الدفاع يتواصل تلبيةً للاحتياجات والخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "أود أن أسمع تقييماتكم لما يحدث الآن على خط التماس، سواء من وزير الدفاع بشكل عام، أو من رئيس هيئة الأركان العامة، وكذلك في مناطق مسؤولية تلك المجموعات (العسكرية) التي كنتم تقودونها حتى الآن".

طلب الرئيس بوتين من القادة العسكريين المجتمعين تقديم تقييماتهم الشخصية للوضع الراهن على خط التماس القتالي.
وأضاف: "يستمر تحسين هيكل وزارة الدفاع بما يتماشى مع احتياجات وخبرات العملية العسكرية الخاصة".
وأجرى بوتين تعديلات في قيادة المجموعات العسكرية في منطقة العملية الخاصة
سيتولى فاليري سولودتشوك قيادة جميع الخدمات الخلفية "اللوجستية" في وزارة الدفاع
سيترأس قيادة مجموعة "المركز" خلفا له أندريه إيفاناييف
تم تعيين بيتر بولغاريف قائداً بالنيابة لمجموعة "الشرق"
سيتولى دينيس ليامين قيادة قوات الأنظمة غير المأهولة (الطائرات المسيّرة)
أعلن الرئيس الروسي عن اقتراح وزارة الدفاع الروسية بتوحيد جميع الخدمات الخلفية "اللوجستية" تحت سلطة واحدة، وقال: "بناءً على اقتراح وزير الدفاع، تم اتخاذ قرار بدمج جميع الخدمات المساندة تحت مظلة واحدة. وأود أن أشير إلى أن هذا العمل، في ظل الظروف الراهنة، يعدّ عملاً قتالياً، بل عملاً جاهزاً للقتال بكل معنى الكلمة".
وعيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة قوات "المركز"، رئيساً للخدمات الخلفية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
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قال الزعيم الروسي: "فاليري نيكولايفيتش، نحن نعرف بعضنا جيداً، وأنت بلا شك أحد أكثر القادة موهبة اليوم. ليس من قبيل المصادفة أنني قلت إن قيادة القوات الخلفية هي أيضاً دور قتالي، وأنا واثق من أنك ستُظهر هنا أيضاً أفضل مهاراتك التنظيمية".

وأضاف: "تعدّ مجموعة "المركز" إحدى وحداتنا الرائدة، وتضطلع بأهمّ المهام وأكثرها حساسية في تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية . إنّ مسألة من سيقود المجموعة، ومن سيتولى قيادتها ، ليست مسألة بسيطة. أطلب من أندريه سيرغييفيتش إيفاناييف الانتقال إلى هذا المنصب، إلى هذا القسم". وأعرب عن ثقته بأنه قادر على أداء المهمة

وأشار الرئيس إلى أن قوات مجموعة "الشرق" تعمل بنشاط في منطقة عملياتها العسكرية، وتتحرك بوتيرة تستحق أعلى الدرجات.
يذكر أن آخر اجتماع عمل عقده الرئيس بوتين مع بيلاؤوسوف كان في 26 تموز/يوليو الماضي، حيث نوقشت خلاله مجموعة من القضايا شملت الجوانب المالية والتنظيمية والدولية.
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