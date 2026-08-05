https://sarabic.ae/20260805/الدفاع-الروسية-تعلق-على-الهجمات-التي-استهدفت-كييف-بكلمات-بوتين-لم-يستمع-إلينا-أحد-استمعوا-الآن-1115780990.html
الدفاع الروسية تعلق على الهجمات التي استهدفت كييف بكلمات بوتين: لم يستمع إلينا أحد استمعوا الآن
الدفاع الروسية تعلق على الهجمات التي استهدفت كييف بكلمات بوتين: لم يستمع إلينا أحد استمعوا الآن
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، على الضربات الجوية التي شنّتها القوات المسلحة الروسية ليلاً على أهداف مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية في كييف... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T08:51+0000
2026-08-05T08:51+0000
2026-08-05T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان نشرته الوزارة على قناتها في منصة "ماكس"، تعقيبًا على الغارات الليلية التي شنّتها القوات المسلحة الروسية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها: "لم يستمع إلينا أحد. استمعوا إلينا الآن!". وأرفقت الرسالة بصورة لسلاح أرضي دقيق التوجيه أثناء إطلاقه، مع التعليق التالي: "بما أنهم لا يفهمون بالكلمات..نحن نضرب بالنار".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت خلال الليل ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت مراكز النقل واللوجستيات لتخزين الأسلحة والشحنات العسكرية وإنتاج الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعة كييف، بالإضافة إلى استهداف ثلاث سفن شحن بحرية جنوب أوديسا كانت تقوم بتوصيل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260805/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-مدينة-ومقاطعة-كييف-1115777392.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلق على الهجمات التي استهدفت كييف بكلمات بوتين: لم يستمع إلينا أحد استمعوا الآن
علقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، على الضربات الجوية التي شنّتها القوات المسلحة الروسية ليلاً على أهداف مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعة كييف، مستخدمةً كلمات بوتين، قائلةً: "لم يستمع إلينا أحد. استمعوا الآن!"
وجاء في بيان نشرته الوزارة على قناتها في منصة "ماكس"، تعقيبًا على الغارات الليلية التي شنّتها القوات المسلحة الروسية على أهداف تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف وضواحيها: "لم يستمع إلينا أحد. استمعوا إلينا الآن!".
ويشير هذا النص إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية في 1 مارس/آذار 2018، حول التطورات الواعدة في المجمّع الصناعي العسكري.
وأرفقت الرسالة بصورة لسلاح أرضي دقيق التوجيه أثناء إطلاقه، مع التعليق التالي: "بما أنهم لا يفهمون بالكلمات..نحن نضرب بالنار".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت خلال الليل ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت مراكز النقل واللوجستيات لتخزين الأسلحة والشحنات العسكرية وإنتاج الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعة كييف، بالإضافة إلى استهداف ثلاث سفن شحن بحرية جنوب أوديسا كانت تقوم بتوصيل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.