الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة واسعة النطاق على مدينة ومقاطعة كييف
05:35 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 06:03 GMT 05.08.2026)
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky/
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق البنية التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت مراكز النقل والإمداد والتوزيع والخدمات اللوجستية والتوزيع في مدينة كييف ومقاطعة كييف".
وأوضحت الدفاع الروسية تفاصيل الضربة واسعة النطاق في مدينة كييف:
مركز الخدمات اللوجستية "إم إل بي تشايكا"، المستخدم لتخزين وتوزيع مكونات المركبات الجوية غير المأهولة طويلة ومتوسطة المدى.
محطة ومركز "نوفا بوشتا" اللوجستي - وهي أكبر مجمعات الفرز الآلية، التي تخزن وتوزع البضائع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنتاج المركبات الجوية غير المأهولة طويلة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى الأنظمة الروبوتية وأنظمة الحرب الإلكترونية
مركز النقل واللوجستيات "ترانس لوجستيك"، الذي ينتج مركبات جوية مسيرة بتعديلات مختلفة، بالإضافة إلى تخزين وتوزيع الموارد المادية والتقنية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
مركز "يبيتسنتر" اللوجستي في كييف، هو مستودع آلي كبير، يوفر معالجة الطلبات والفرز والتخزين والتسليم للسلع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج لإنتاج الطائرات المسيرة.
وأوضح بيان الدفاع الروسية تفاصيل الضربة في مقاطعة كييف:
مركز "بروفاري" اللوجستي، الذي يخزن مكونات المركبات الجوية غير المأهولة طويلة ومتوسطة المدى، بما في ذلك تلك المصنعة في الخارج.
مركز النقل واللوجستيات في بروفاري "رابين أوكرانيا"، هو مركز رئيسي لتوزيع وتخزين مكونات المركبات الجوية غير المأهولة ذات الأغراض المختلفة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 3 سفن شحن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية عند معبر بحري جنوب أوديسا.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في ميناءي نيكولاييف ويوجني وفي البحر الأسود.
وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.