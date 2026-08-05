https://sarabic.ae/20260805/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-مدينة-ومقاطعة-كييف-1115777392.html

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة واسعة النطاق على مدينة ومقاطعة كييف

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة واسعة النطاق على مدينة ومقاطعة كييف

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T05:35+0000

2026-08-05T05:35+0000

2026-08-05T06:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدفت مراكز النقل والإمداد والتوزيع والخدمات اللوجستية والتوزيع في مدينة كييف ومقاطعة كييف".وأوضحت الدفاع الروسية تفاصيل الضربة واسعة النطاق في مدينة كييف:وأوضح بيان الدفاع الروسية تفاصيل الضربة في مقاطعة كييف:وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في ميناءي نيكولاييف ويوجني وفي البحر الأسود.وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-كانتا-تفرغان-شحنات-عسكرية-في-ميناء-نيكولاييف---وزارة-الدفاع-1115730535.html

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