https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-كانتا-تفرغان-شحنات-عسكرية-في-ميناء-نيكولاييف---وزارة-الدفاع-1115730535.html
القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولاييف، كانتا تقومان بتفريغ شحنة عسكرية للجيش... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:59+0000
2026-08-03T13:59+0000
2026-08-03T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "نتيجة لضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة، استهدفت سفينتي شحن جافتين كانتا تفرغان شحنة عسكرية في ميناء نيكولاييف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية مسيرة تستهدف شاحنة تقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يدمر-70-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف--مصدر-1115585006.html
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القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاع
13:59 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 14:17 GMT 03.08.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولاييف، كانتا تقومان بتفريغ شحنة عسكرية للجيش الأوكراني.
وجاء في البيان: "نتيجة لضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة، استهدفت سفينتي شحن جافتين كانتا تفرغان شحنة عسكرية في ميناء نيكولاييف".
وأضاف أن القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم قصف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.