https://sarabic.ae/20260803/طائرة-روسية-مسيرة-تستهدف-شاحنة-تقل-جنودا-أوكرانيين-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1115722299.html
طائرة روسية مسيرة تستهدف شاحنة تقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك- وزارة الدفاع
طائرة روسية مسيرة تستهدف شاحنة تقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي، أصابت شاحنة صغيرة تقل جنودًا أوكرانيين في بلدة دروجكوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T09:40+0000
2026-08-03T09:40+0000
2026-08-03T09:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087483972_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d653f51130cbe6be36e78a0b01b1b91.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "الطائرة المسيرة كانت تتبع لوحدة الأنظمة غير المأهولة بالفيلق الثالث".وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة الرصد الموضوعية سجلت إصابة مباشرة للهدف.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260802/القوات-الروسية-تكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-جميع-خطوط-تماس-القتال--وزارة-الدفاع-1115697633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087483972_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75ec5c9e019e96800a6936bdc46d05b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
طائرة روسية مسيرة تستهدف شاحنة تقل جنودا أوكرانيين في دونيتسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي، أصابت شاحنة صغيرة تقل جنودًا أوكرانيين في بلدة دروجكوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأصدرت الوزارة بيانا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "الطائرة المسيرة كانت تتبع لوحدة الأنظمة غير المأهولة بالفيلق الثالث".
وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة الرصد الموضوعية سجلت إصابة مباشرة للهدف.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.