https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يدمر-70-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف--مصدر-1115585006.html

الجيش الروسي يدمر 70 مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف- مصدر

الجيش الروسي يدمر 70 مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف- مصدر

سبوتنيك عربي

أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيرة يحمل رمز النداء "كلين"، أن عددا من الطائرات المسيرة الروسية دمّرت أكثر من 70 موقعًا لتخزين المواد والذخيرة والوقود... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T04:38+0000

2026-07-29T04:38+0000

2026-07-29T04:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال القائد العسكري الروسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال المهام القتالية لتدمير معدات العدو، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف".وأوضح القائد الميداني أنه بالإضافة إلى المستودعات، فإن طرق إمداد قوات نظام كييف تخضع لمراقبة مستمرة، حيث يتم تتبع وتدمير المركبات والأنظمة الروبوتية الأرضية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأوضح "كلين" أن تدمير نقاط التخزين والتفريغ للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم يسمح بإضعاف وحدات العدو وتقويض جاهزيتها القتالية على محور خاركوف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسير

https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html

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