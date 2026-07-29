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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الروسي-يدمر-70-مستودعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف--مصدر-1115585006.html
الجيش الروسي يدمر 70 مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف- مصدر
الجيش الروسي يدمر 70 مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف- مصدر
سبوتنيك عربي
أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيرة يحمل رمز النداء "كلين"، أن عددا من الطائرات المسيرة الروسية دمّرت أكثر من 70 موقعًا لتخزين المواد والذخيرة والوقود... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T04:38+0000
2026-07-29T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد العسكري الروسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال المهام القتالية لتدمير معدات العدو، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف".وأوضح القائد الميداني أنه بالإضافة إلى المستودعات، فإن طرق إمداد قوات نظام كييف تخضع لمراقبة مستمرة، حيث يتم تتبع وتدمير المركبات والأنظمة الروبوتية الأرضية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأوضح "كلين" أن تدمير نقاط التخزين والتفريغ للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم يسمح بإضعاف وحدات العدو وتقويض جاهزيتها القتالية على محور خاركوف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسير
https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر 70 مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف- مصدر

04:38 GMT 29.07.2026
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورحررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Photo / Министерство обороны РФ
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أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيرة يحمل رمز النداء "كلين"، أن عددا من الطائرات المسيرة الروسية دمّرت أكثر من 70 موقعًا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وقال القائد العسكري الروسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال المهام القتالية لتدمير معدات العدو، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف".

وأشار إلى أن تحديد الأهداف تم خلال عمليات استطلاع جوي متواصلة على مدار الساعة، إذ تتبع المشغلون مسارات الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع إسقاط الإمدادات، وتم إرسال الإحداثيات إلى القيادة، وبعد ذلك تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات رؤية أمامية ومدفعية رشاشة لاستهداف الأهداف.

وأوضح القائد الميداني أنه بالإضافة إلى المستودعات، فإن طرق إمداد قوات نظام كييف تخضع لمراقبة مستمرة، حيث يتم تتبع وتدمير المركبات والأنظمة الروبوتية الأرضية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضح "كلين" أن تدمير نقاط التخزين والتفريغ للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم يسمح بإضعاف وحدات العدو وتقويض جاهزيتها القتالية على محور خاركوف.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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