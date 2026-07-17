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وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أنشأت نظاماً موحداً لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة في روسيا، مشيرة إلى أن أكثر من 8 آلاف فرد تدربوا خلال النصف... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:49+0000
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وجاء في بيان للوزارة: "أكد نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو، خلال اجتماع الهيئة القيادية في وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إنشاء نظام موحد لتدريب المتخصصين، ووضعت برامج تدريبية مناسبة. ونُظمت في مراكز التدريب دورات ليس فقط للمتخصصين الأفراد، بل وللوحدات كاملة مع إجراء تنسيق قتالي على المعدات القياسية. وبلغ إجمالي عدد المتدربين في النصف الأول من عام 2026 أكثر من 8 آلاف متخصص".وذكرت الوزارة، في بيان أن "وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ترأس اجتماع الهيئة القيادية بوزارة الدفاع الروسية، بحضور مساعد الرئيس، أليكسي ديومين، وممثلين عن قيادات المناطق العسكرية والأساطيل، ورؤساء هيئات القيادة العسكرية المركزية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "نوقشت خلال الاجتماع تحسينات في نظام التعليم العسكري، والدعم الطبي، وتحديث قطاعي البناء والعقارات"، مضيفة أنه "تم النظر بشكل منفصل في تنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي للعسكريين وعائلاتهم".
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روسيا, العالم, سلاح روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة

13:49 GMT 17.07.2026
© Photo / kalashnikovgroup"سكات - 350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
سكات - 350 إم.. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Photo / kalashnikovgroup
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أنشأت نظاماً موحداً لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة في روسيا، مشيرة إلى أن أكثر من 8 آلاف فرد تدربوا خلال النصف الأول من عام 2026.
وجاء في بيان للوزارة: "أكد نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو، خلال اجتماع الهيئة القيادية في وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إنشاء نظام موحد لتدريب المتخصصين، ووضعت برامج تدريبية مناسبة. ونُظمت في مراكز التدريب دورات ليس فقط للمتخصصين الأفراد، بل وللوحدات كاملة مع إجراء تنسيق قتالي على المعدات القياسية. وبلغ إجمالي عدد المتدربين في النصف الأول من عام 2026 أكثر من 8 آلاف متخصص".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن اجتماع الهيئة القيادية بالوزارة ركز على تحديث القوات المسلحة الروسية، ودعم العمليات القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتعزيز التصدي لوسائل الهجوم الجوي المعادية.
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13:34 GMT
وذكرت الوزارة، في بيان أن "وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ترأس اجتماع الهيئة القيادية بوزارة الدفاع الروسية، بحضور مساعد الرئيس، أليكسي ديومين، وممثلين عن قيادات المناطق العسكرية والأساطيل، ورؤساء هيئات القيادة العسكرية المركزية".

وأوضحت أنه خلال الاجتماع "تم إيلاء اهتمام خاص لتحديث القوات المسلحة، ومعداتها، ودعم العمليات القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك تطوير أنظمة الطائرات المسيرة، والتصدي لأسلحة الهجوم الجوي المعادية، وتحسين النظام اللوجستي، وضمان إمدادات مستمرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "نوقشت خلال الاجتماع تحسينات في نظام التعليم العسكري، والدعم الطبي، وتحديث قطاعي البناء والعقارات"، مضيفة أنه "تم النظر بشكل منفصل في تنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي للعسكريين وعائلاتهم".
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