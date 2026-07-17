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الدفاع الروسية: عززنا من قدرة قواتنا على الحركة والقدرات القتالية
الدفاع الروسية: عززنا من قدرة قواتنا على الحركة والقدرات القتالية
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر سانشيك، أنه تم تعزيز قدرة القوات على الحركة والقدرات القتالية من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة بنسبة 30%.. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:34+0000
2026-07-17T13:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلا عن سانشيك: "فقد تم زيادة قدرة الحركة والقدرة القتالية لمجموعات القوات، من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة عالية الحركة، بما في ذلك الدراجات النارية والعربات الصغيرة ومركبات جميع التضاريس، في وحدات الهجوم بنسبة 30٪".وأشار ألكسندر إلى أنه "بفضل الاستخدام المتكامل لأنواع مختلفة من الأنظمة الروبوتية الأرضية والمركبات الجوية غير المأهولة، فضلاً عن الطرق المحسنة لتوصيل الإمدادات، فقد تضاعف حجم الشحنات التي تم تسليمها إلى خط التماس القتالي أكثر من مرتين".عُقد اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وقدّم نائب وزير الدفاع ألكسندر سانشيك تقريراً عن التطوير المستمر لنظام الإمداد اللوجستي للجيش الروسي.يوم أمس الخميس، قام وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق مسؤوليتها في مركز قيادة إحدى التشكيلات.بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكريةالكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسهاخبيرة عسكرية لـ"سبوتنيك": إنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على تغيير مسار الصراع
https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الروسية: عززنا من قدرة قواتنا على الحركة والقدرات القتالية

13:34 GMT 17.07.2026
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأُجريت مناورات "الصداقة 2025" الروسية الباكستانية في المنطقة العسكرية الجنوبية. وتدربت القوات المسلحة لكلا البلدين على عمليات مكافحة الإرهاب.
أُجريت مناورات الصداقة 2025 الروسية الباكستانية في المنطقة العسكرية الجنوبية. وتدربت القوات المسلحة لكلا البلدين على عمليات مكافحة الإرهاب. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أكد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر سانشيك، أنه تم تعزيز قدرة القوات على الحركة والقدرات القتالية من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة بنسبة 30%..
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلا عن سانشيك: "فقد تم زيادة قدرة الحركة والقدرة القتالية لمجموعات القوات، من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة عالية الحركة، بما في ذلك الدراجات النارية والعربات الصغيرة ومركبات جميع التضاريس، في وحدات الهجوم بنسبة 30٪".

أكد النائب أنه في إطار إعادة تجهيز وكالات الإصلاح والترميم تقنياً، تم تسليم معدات تكنولوجية حديثة، كما تم تنظيم دورات تدريبية دورية ومتقدمة لفنيي الإصلاح في المؤسسات الصناعية. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة .

وأشار ألكسندر إلى أنه "بفضل الاستخدام المتكامل لأنواع مختلفة من الأنظمة الروبوتية الأرضية والمركبات الجوية غير المأهولة، فضلاً عن الطرق المحسنة لتوصيل الإمدادات، فقد تضاعف حجم الشحنات التي تم تسليمها إلى خط التماس القتالي أكثر من مرتين".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف يتفقد مجموعة قوات الشرق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
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وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
أمس, 06:24 GMT
عُقد اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وقدّم نائب وزير الدفاع ألكسندر سانشيك تقريراً عن التطوير المستمر لنظام الإمداد اللوجستي للجيش الروسي.
يوم أمس الخميس، قام وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق مسؤوليتها في مركز قيادة إحدى التشكيلات.
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية
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