https://sarabic.ae/20260717/الدفاع-الروسية-عززنا-من-قدرة-قواتنا-على-الحركة-والقدرات-القتالية-1115283592.html
الدفاع الروسية: عززنا من قدرة قواتنا على الحركة والقدرات القتالية
الدفاع الروسية: عززنا من قدرة قواتنا على الحركة والقدرات القتالية
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر سانشيك، أنه تم تعزيز قدرة القوات على الحركة والقدرات القتالية من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة بنسبة 30%.. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:34+0000
2026-07-17T13:34+0000
2026-07-17T13:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105904711_0:54:3032:1760_1920x0_80_0_0_388046ad615633145d165af378223bf3.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلا عن سانشيك: "فقد تم زيادة قدرة الحركة والقدرة القتالية لمجموعات القوات، من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة عالية الحركة، بما في ذلك الدراجات النارية والعربات الصغيرة ومركبات جميع التضاريس، في وحدات الهجوم بنسبة 30٪".وأشار ألكسندر إلى أنه "بفضل الاستخدام المتكامل لأنواع مختلفة من الأنظمة الروبوتية الأرضية والمركبات الجوية غير المأهولة، فضلاً عن الطرق المحسنة لتوصيل الإمدادات، فقد تضاعف حجم الشحنات التي تم تسليمها إلى خط التماس القتالي أكثر من مرتين".عُقد اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وقدّم نائب وزير الدفاع ألكسندر سانشيك تقريراً عن التطوير المستمر لنظام الإمداد اللوجستي للجيش الروسي.يوم أمس الخميس، قام وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق مسؤوليتها في مركز قيادة إحدى التشكيلات.بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكريةالكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسهاخبيرة عسكرية لـ"سبوتنيك": إنتاج صواريخ "باتريوت" لن يساعد كييف على تغيير مسار الصراع
https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105904711_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_a41a19773b7c7804c6097ea74a53b6ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: عززنا من قدرة قواتنا على الحركة والقدرات القتالية
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر سانشيك، أنه تم تعزيز قدرة القوات على الحركة والقدرات القتالية من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة بنسبة 30%..
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلا عن سانشيك: "فقد تم زيادة قدرة الحركة والقدرة القتالية لمجموعات القوات، من خلال زيادة عدد المركبات المتنقلة عالية الحركة، بما في ذلك الدراجات النارية والعربات الصغيرة ومركبات جميع التضاريس، في وحدات الهجوم بنسبة 30٪".
أكد النائب أنه في إطار إعادة تجهيز وكالات الإصلاح والترميم تقنياً، تم تسليم معدات تكنولوجية حديثة، كما تم تنظيم دورات تدريبية دورية ومتقدمة لفنيي الإصلاح في المؤسسات الصناعية. ونتيجة لذلك، انخفض الوقت اللازم لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة .
وأشار ألكسندر إلى أنه "بفضل الاستخدام المتكامل لأنواع مختلفة من الأنظمة الروبوتية الأرضية والمركبات الجوية غير المأهولة، فضلاً عن الطرق المحسنة لتوصيل الإمدادات، فقد تضاعف حجم الشحنات التي تم تسليمها إلى خط التماس القتالي أكثر من مرتين".
عُقد اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وقدّم نائب وزير الدفاع ألكسندر سانشيك تقريراً عن التطوير المستمر لنظام الإمداد اللوجستي للجيش الروسي.
يوم أمس الخميس، قام وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق مسؤوليتها في مركز قيادة إحدى التشكيلات.