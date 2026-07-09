الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها

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الحدث من سبوتنيك
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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مرايا العلوم
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بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
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لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
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البرنامج المسائي
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-تصرفات-الناتو-العدوانية-تدفع-روسيا-لأن-تكون-قوية-وواثقة-من-نفسها-1115073589.html
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العدوانية، المتمثلة بتأكيده تصنيف روسيا كخصم، يحتم على روسيا أن تكون قوية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T13:11+0000
2026-07-09T13:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
الناتو
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وقال بيسكوف لبرنامج "فيستي" حول هذا الموضوع: "هذا يلزمنا بأن نكون أقوياء، وأن نكون واثقين من أنفسنا، وأن نواصل سياستنا الرزينة".وأشار بيسكوف إلى أن حلف "الناتو" أُنشئ كأداة للمواجهة، في البداية ضد الاتحاد السوفييتي، ثم ضد روسيا لاحقاً.روسيا ستدافع عن نفسها بكل الطرق المتاحةوفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية منح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال بيسكوف: "جميع وكالاتنا المعنية والقائد الأعلى على دراية تامة بما يجب فعله. وصدقوني، نبذل كل ما يلزم لحماية مصالحنا".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-مع-ترامب-1115067987.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الناتو

الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها

13:11 GMT 09.07.2026
© Fotolia / kichigin19الكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / kichigin19
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العدوانية، المتمثلة بتأكيده تصنيف روسيا كخصم، يحتم على روسيا أن تكون قوية وواثقة من نفسها، وأن تواصل سياستها المتسقة في التنمية، وكذلك في ضمان وحماية مصالحها.
وقال بيسكوف لبرنامج "فيستي" حول هذا الموضوع: "هذا يلزمنا بأن نكون أقوياء، وأن نكون واثقين من أنفسنا، وأن نواصل سياستنا الرزينة".

وأضاف بيسكوف أن ذلك يكون أولاً، فيما يتعلق بتنمية بلادنا تكنولوجياً واقتصادياً، وفيما يتعلق بضمان وحماية مصالحنا في ظل تصرفات "الناتو" العدوانية، لأن مجرد إعلان شخص ما كعدو هو في حد ذاته تصرف عدواني.

وأشار بيسكوف إلى أن حلف "الناتو" أُنشئ كأداة للمواجهة، في البداية ضد الاتحاد السوفييتي، ثم ضد روسيا لاحقاً.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب
09:55 GMT

روسيا ستدافع عن نفسها بكل الطرق المتاحة

وفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية منح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال بيسكوف: "جميع وكالاتنا المعنية والقائد الأعلى على دراية تامة بما يجب فعله. وصدقوني، نبذل كل ما يلزم لحماية مصالحنا".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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