https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-تصرفات-الناتو-العدوانية-تدفع-روسيا-لأن-تكون-قوية-وواثقة-من-نفسها-1115073589.html
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العدوانية، المتمثلة بتأكيده تصنيف روسيا كخصم، يحتم على روسيا أن تكون قوية... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T13:11+0000
2026-07-09T13:11+0000
2026-07-09T13:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بيسكوف لبرنامج "فيستي" حول هذا الموضوع: "هذا يلزمنا بأن نكون أقوياء، وأن نكون واثقين من أنفسنا، وأن نواصل سياستنا الرزينة".وأشار بيسكوف إلى أن حلف "الناتو" أُنشئ كأداة للمواجهة، في البداية ضد الاتحاد السوفييتي، ثم ضد روسيا لاحقاً.روسيا ستدافع عن نفسها بكل الطرق المتاحةوفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية منح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال بيسكوف: "جميع وكالاتنا المعنية والقائد الأعلى على دراية تامة بما يجب فعله. وصدقوني، نبذل كل ما يلزم لحماية مصالحنا".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الناتو
الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العدوانية، المتمثلة بتأكيده تصنيف روسيا كخصم، يحتم على روسيا أن تكون قوية وواثقة من نفسها، وأن تواصل سياستها المتسقة في التنمية، وكذلك في ضمان وحماية مصالحها.
وقال بيسكوف لبرنامج "فيستي" حول هذا الموضوع: "هذا يلزمنا بأن نكون أقوياء، وأن نكون واثقين من أنفسنا، وأن نواصل سياستنا الرزينة".
وأضاف بيسكوف أن ذلك يكون أولاً، فيما يتعلق بتنمية بلادنا تكنولوجياً واقتصادياً، وفيما يتعلق بضمان وحماية مصالحنا في ظل تصرفات "الناتو" العدوانية، لأن مجرد إعلان شخص ما كعدو هو في حد ذاته تصرف عدواني.
وأشار بيسكوف إلى أن حلف "الناتو" أُنشئ كأداة للمواجهة، في البداية ضد الاتحاد السوفييتي، ثم ضد روسيا لاحقاً.
روسيا ستدافع عن نفسها بكل الطرق المتاحة
وفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية منح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال بيسكوف: "جميع وكالاتنا المعنية والقائد الأعلى على دراية تامة بما يجب فعله. وصدقوني، نبذل كل ما يلزم لحماية مصالحنا".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.