الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
09:46 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 10:21 GMT 09.07.2026)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationإطلاق صاروخ "كينجال"
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قام الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف مراكز لوجستية ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت أيضاً مواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى ومستودعات وقود وزيوت تشحيم وذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بصدد إنهاء عملية دحر فلول القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جنديًا معاديا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة: في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تُنهي وحدات من الفرقة 67 الآلية التابعة للجيش 25 عملية تدمير القوات المعادية المتفرقة التابعة للواء 60 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تدمير أكثر من 15 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة، وستة أنظمة روبوتية أرضية.
وتابعت الوزارة في بيانها: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 170 عسكريا".
وأردفت الوزارة: سيطرت مجموعة قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين.
ونوه البيان إلى أن "مجموعات من قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا".
وأوضحت الوزارة أن وحدات تجمع "قوات المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 325 عسكريا.
ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 450 عسكريًا".
وأكدت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 55 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية.
كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 468 طائرة مسيرة، وتسع قنابل جوية موجهة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 673 طائرة، و284 مروحية، و177,674 طائرة مسيرة، و665 منظومة دفاع جوي صاروخي، و30,087 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,756 راجمة صوارييخ، و35,698 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و66,042 مركبة عسكرية خاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.