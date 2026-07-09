الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

عربي
تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T09:46+0000
2026-07-09T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103127/81/1031278133_0:0:1155:649_1920x0_80_0_0_79faae5bac36e46f39ec8e7c42cc01d8.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قام الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف مراكز لوجستية ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بصدد إنهاء عملية دحر فلول القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جنديًا معاديا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وتابعت الوزارة في بيانها: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 170 عسكريا".ونوه البيان إلى أن "مجموعات من قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 450 عسكريًا".كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 468 طائرة مسيرة، وتسع قنابل جوية موجهة.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 673 طائرة، و284 مروحية، و177,674 طائرة مسيرة، و665 منظومة دفاع جوي صاروخي، و30,087 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,756 راجمة صوارييخ، و35,698 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و66,042 مركبة عسكرية خاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-لهجوم-إرهابي-أوكراني-مسؤولين-ومنشآت-عسكرية-روسية--بيان-1115062274.html
https://sarabic.ae/20260709/طائرات-غيران-الروسية-المسيرة-تدمر-قاطرات-لنقل-الأسلحة-في-دنيبروبيتروفسك-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1115063014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103127/81/1031278133_143:0:1008:649_1920x0_80_0_0_7a16776b85db88ceaca7ba56aff3cf05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

09:46 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 10:21 GMT 09.07.2026)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قام الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف مراكز لوجستية ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت أيضاً مواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى ومستودعات وقود وزيوت تشحيم وذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بصدد إنهاء عملية دحر فلول القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جنديًا معاديا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة: في مدينة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تُنهي وحدات من الفرقة 67 الآلية التابعة للجيش 25 عملية تدمير القوات المعادية المتفرقة التابعة للواء 60 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 120، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تدمير أكثر من 15 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة، وستة أنظمة روبوتية أرضية.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لاستهداف مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
06:19 GMT
وتابعت الوزارة في بيانها: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 170 عسكريا".
وأردفت الوزارة: سيطرت مجموعة قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين.
ونوه البيان إلى أن "مجموعات من قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا".
وأوضحت الوزارة أن وحدات تجمع "قوات المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 325 عسكريا.
ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 450 عسكريًا".

وأكدت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 55 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية.

كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 468 طائرة مسيرة، وتسع قنابل جوية موجهة.
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاع
07:25 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 673 طائرة، و284 مروحية، و177,674 طائرة مسيرة، و665 منظومة دفاع جوي صاروخي، و30,087 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,756 راجمة صوارييخ، و35,698 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و66,042 مركبة عسكرية خاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала