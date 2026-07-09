https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html

الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T09:46+0000

2026-07-09T09:46+0000

2026-07-09T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103127/81/1031278133_0:0:1155:649_1920x0_80_0_0_79faae5bac36e46f39ec8e7c42cc01d8.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "قام الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف مراكز لوجستية ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بصدد إنهاء عملية دحر فلول القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جنديًا معاديا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وتابعت الوزارة في بيانها: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 170 عسكريا".ونوه البيان إلى أن "مجموعات من قوات "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 450 عسكريًا".كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 468 طائرة مسيرة، وتسع قنابل جوية موجهة.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 673 طائرة، و284 مروحية، و177,674 طائرة مسيرة، و665 منظومة دفاع جوي صاروخي، و30,087 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,756 راجمة صوارييخ، و35,698 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و66,042 مركبة عسكرية خاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260709/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-لهجوم-إرهابي-أوكراني-مسؤولين-ومنشآت-عسكرية-روسية--بيان-1115062274.html

https://sarabic.ae/20260709/طائرات-غيران-الروسية-المسيرة-تدمر-قاطرات-لنقل-الأسلحة-في-دنيبروبيتروفسك-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1115063014.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم