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الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا لهجوم إرهابي أوكراني مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا لهجوم إرهابي أوكراني مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية وأوصيائها الغربيين، لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية غير مسبوقة في روسيا باستخدام... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T06:19+0000
2026-07-09T06:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في البيان: "نتيجةً لسلسلة من إجراءات التحقيق والاستخبارات المضادة والاستطلاع، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولةً من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية، بمشاركة مباشرة من عناصر غربية، لتنفيذ سلسلة من عمليات التخريب والهجمات الإرهابية غير المسبوقة من حيث النطاق ومستوى التهديد، باستخدام طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت بنية تحتية عسكرية، ومؤسسة رائدة في المجمع الصناعي العسكري، وأفرادًا من وزارة الدفاع الروسية".وجاء في البيان: "أُحبط هجوم إرهابي رفيع المستوى كان يستهدف مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية في موسكو".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه "تم ضبط معدات مراقبة، ومعدات تمويه، وهواتف ذكية تحتوي على مراسلات مع ضابط مخابرات أوكراني خلال التحقيق، وأقرت المتهمة بذنبها وتتعاون مع التحقيق".وجهزت المواطنة المتواطئة شقة مستأجرة في موسكو لمنفذ الهجوم الإرهابي، الذي تم إحباطه ضد مسؤول وزارة الدفاع، وكان من المفترض أن تغادر هي نفسها إلى أوكرانيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا لهجوم إرهابي أوكراني مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان

06:19 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 06:25 GMT 09.07.2026)
© Sputnikالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية وأوصيائها الغربيين، لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية غير مسبوقة في روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية وأفرادًا من وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان: "نتيجةً لسلسلة من إجراءات التحقيق والاستخبارات المضادة والاستطلاع، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولةً من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية، بمشاركة مباشرة من عناصر غربية، لتنفيذ سلسلة من عمليات التخريب والهجمات الإرهابية غير المسبوقة من حيث النطاق ومستوى التهديد، باستخدام طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت بنية تحتية عسكرية، ومؤسسة رائدة في المجمع الصناعي العسكري، وأفرادًا من وزارة الدفاع الروسية".
وجاء في البيان: "أُحبط هجوم إرهابي رفيع المستوى كان يستهدف مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية في موسكو".
وأضاف البيان: نتيجةً للإجراءات المتخذة، أُلقي القبض على مواطنة روسية من مواليد عام 2001، وكانت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية قد جنّدتها عام 2024 عبر تطبيق واتساب (التابع لشركة ميتا، المحظورة في روسيا باعتبارها شركة متطرفة) للقيام بأعمال استطلاع وتحديد أهداف إرهابية في موسكو وسانت بطرسبورغ.
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه "تم ضبط معدات مراقبة، ومعدات تمويه، وهواتف ذكية تحتوي على مراسلات مع ضابط مخابرات أوكراني خلال التحقيق، وأقرت المتهمة بذنبها وتتعاون مع التحقيق".
وقد تم إيداع الموقوفة الحبس الاحتياطي، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي والخيانة العظمى. وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن هذه التهم تستوجب عقوبات سجن طويلة، بما في ذلك السجن المؤبد.
وجهزت المواطنة المتواطئة شقة مستأجرة في موسكو لمنفذ الهجوم الإرهابي، الذي تم إحباطه ضد مسؤول وزارة الدفاع، وكان من المفترض أن تغادر هي نفسها إلى أوكرانيا.
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