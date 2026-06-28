https://sarabic.ae/20260628/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تصفية-عقيد-في-الاستخبارات-الأوكرانية-خطط-لعمليات-إرهابية-في-روسيا-1114773901.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسيا

سبوتنيك عربي

أبلغت مصادر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن تصفية العقيد رستم فخرييف، من مديرية الاستخبارات الأوكرانية، والذي كان متورطاً، في... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T04:37+0000

2026-06-28T04:37+0000

2026-06-28T04:37+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال المصدر: "في 18 مايو/أيار 2026، تم تصفية العقيد رستم سايتكاليلوفيتش فخرييف (المدرج على قوائم المتطرفين والإرهابيين في روسيا)، المنتمي لصفوف الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، داخل أوكرانيا".ووفقاً للمصدر نفسه، كان فخرييف ناشطاً في منظمة "مجلس شعب تتار القرم" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، وكان من بين المشاركين في حصار مبنى مجلس وزراء القرم عام 2014، وينتمي إلى كتيبة "عسكر"، ثم لاحقاً إلى كتيبة دونباس-أوكرانيا.ووفقاً لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان فخرييف وراء محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، والذي كان من المقرر أن يُقتل مع عائلته، حيث خططت مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لتنفيذ عملية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025.وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، أضافت وكالة روسفين مونيتورينغ (خدمة المراقبة المالية الفيدرالية والمسؤولة أيضا عن إدارة قوائم الأفراد والمنظمات المتورطة في الإرهاب والتطرف) الضابط رستم فخرييف، من مديرية الاستخبارات الرئيسية، إلى قائمتها للإرهابيين والمتطرفين.وفي عام 2016، صُنفت المنظمة متطرفة، وحُظرت أنشطتها في روسيا الاتحادية بموجب قرار قضائي. في مايو/أيار 2014، قام أنصار مجلس شعب تتار القرم، بحصار مبنى مجلس وزراء القرم في سيمفيروبول، في محاولة لعرقلة عمل الأجهزة الحكومية، ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فقد فُتحت قضايا جنائية ضد المتورطين في الاحتجاج.وجاء في بيان للجهاز: "تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من احتجاز مواطن روسي قاصر في جمهورية داغستان، وهو مؤسس ومدير أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي منظمات مصنّفة إرهابية على أراضي روسيا".الأمن الفيدرالي الروسي: متطرف أوكراني دعا لتنفيذ تفجير في أمريكا خلال "عيد الاستقلال"

https://sarabic.ae/20260626/الأمن-الفيدرالي-الروسي-متطرف-أوكراني-دعا-لتنفيذ-تفجير-في-أمريكا-خلال-عيد-الاستقلال-1114736640.html

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