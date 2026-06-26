https://sarabic.ae/20260626/الأمن-الفيدرالي-الروسي-متطرف-أوكراني-دعا-لتنفيذ-تفجير-في-أمريكا-خلال-عيد-الاستقلال-1114736640.html
الأمن الفيدرالي الروسي: متطرف أوكراني دعا لتنفيذ تفجير في أمريكا خلال "عيد الاستقلال"
الأمن الفيدرالي الروسي: متطرف أوكراني دعا لتنفيذ تفجير في أمريكا خلال "عيد الاستقلال"
سبوتنيك عربي
كشفت معلومات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن المتطرف اليميني من كييف، كيريل ماكارينكو، دعا لتفجير قنبلة في عيد استقلال الولايات المتحدة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في معلومات الجهاز: "المواطن الأوكراني ماكارينكو كيريل كونستانتينوفيتش، من مواليد 1993، المشرف على شبكة قنوات "تلغرام" ذات التوجه النازي الجديد، قام بإعداد مقاطع فيديو ونشر صور باللغة الإنجليزية موجهة للجمهور الغربي في كييف، مهددا بشن هجمات على المدارس".وقال: "الأوكراني كيريل ماكارنكو، مسؤول عن شبكة من القنوات ذات توجه نازي جديد على "تلغرام" وهو يقيم في كييف. ويتواصل مع جهاز الاستخبارات الأوكرانية، ويشرف على زرع مخابئ للمتفجرات والأسلحة في روسيا. وهو مطلوب دوليا بتهم التخطيط لهجمات إرهابية".وجاء في بيان للجهاز: "تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من احتجاز مواطن روسي قاصر في جمهورية داغستان، وهو مؤسس ومدير أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي منظمات مصنّفة إرهابية على أراضي روسيا".الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز مؤسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب الذي مول من نظام كييفالاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
https://sarabic.ae/20260626/الأمن-الفيدرالي-الروسي-احتجاز-مؤسس-أكبر-تجمع-إلكتروني-لمؤيدي-الإرهاب-في-داغستان-1114714574.html
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الأمن الفيدرالي الروسي: متطرف أوكراني دعا لتنفيذ تفجير في أمريكا خلال "عيد الاستقلال"
كشفت معلومات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن المتطرف اليميني من كييف، كيريل ماكارينكو، دعا لتفجير قنبلة في عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، كرد فعل على اعتقال متطرفين مجندين في الخارج.
وجاء في معلومات الجهاز: "المواطن الأوكراني ماكارينكو كيريل كونستانتينوفيتش، من مواليد 1993، المشرف على شبكة قنوات "تلغرام" ذات التوجه النازي الجديد، قام بإعداد مقاطع فيديو ونشر صور باللغة الإنجليزية موجهة للجمهور الغربي في كييف، مهددا بشن هجمات على المدارس".
وتابع البيان: "ودعا مدراء المجموعة (للتواصل الاجتماعي) إلى تنظيم عمل إرهابي في الولايات المتحدة في عيد الاستقلال (4 تموز/يوليو) باستخدام عبوة ناسفة من مادة الأمونال، كرد على اعتقال متطرفين مجندين في الخارج".
وقال: "الأوكراني كيريل ماكارنكو، مسؤول عن شبكة من القنوات ذات توجه نازي جديد على "تلغرام" وهو يقيم في كييف. ويتواصل مع جهاز الاستخبارات الأوكرانية، ويشرف على زرع مخابئ للمتفجرات والأسلحة في روسيا. وهو مطلوب دوليا بتهم التخطيط لهجمات إرهابية".
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، احتجاز قاصر في جمهورية داغستان الروسية، أسس وأدار أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي الإرهاب.
وجاء في بيان للجهاز: "تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من احتجاز مواطن روسي قاصر في جمهورية داغستان، وهو مؤسس ومدير أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي منظمات مصنّفة إرهابية على أراضي روسيا".