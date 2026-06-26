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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260626/الأمن-الفيدرالي-الروسي-احتجاز-مؤسس-أكبر-تجمع-إلكتروني-لمؤيدي-الإرهاب-في-داغستان-1114714574.html
الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز مؤسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب في داغستان
الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز مؤسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب في داغستان
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، احتجاز قاصر في جمهورية داغستان الروسية، أسس وأدار أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي الإرهاب. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T05:24+0000
2026-06-26T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان للجهاز: "تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من احتجاز مواطن روسي قاصر في جمهورية داغستان، وهو مؤسس ومدير أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي منظمات مصنّفة إرهابية على أراضي روسيا".وأضاف بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أسفرت العملية، التي نُفذت بنجاح، عن تحديد هويات شركاء للمحتجز يتواجدون في روسيا، والولايات المتحدة ودول أوروبية. ويجري حاليا توثيق كافة تفاصيل أنشطتهم الإجرامية".وتابع البيان: "تأكد تورط المحتجز في تنظيم ما لا يقل عن 15 جريمة ذات طابع إرهابي في 10 مناطق روسية. وجرى احتجاز جميع المنفذين، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهم".وأكد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، كانت تموّل أعضاء التجمع الإلكتروني الإرهابي، وقال: "جرى تمويل النشاط الإجرامي المشار إليه من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية".وقالت بيترينكو في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "الأنشطة غير القانونية للمتهم جرى الإشراف عليها من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وكانت تستهدف تجنيد مراهقين روسًا لشن هجمات على مدارس بهدف القتل الجماعي، وإرسال بلاغات كاذبة بوجود قنابل في منشآت البنية التحتية الاجتماعية".الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفاجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي يعمل سرا على صنع أسلحة نووية
https://sarabic.ae/20260625/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطئ-في-اعتبار-ضبط-النفس-الروسي-ضعفا-1114683795.html
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الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز مؤسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب في داغستان

05:24 GMT 26.06.2026
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، احتجاز قاصر في جمهورية داغستان الروسية، أسس وأدار أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي الإرهاب.
وجاء في بيان للجهاز: "تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من احتجاز مواطن روسي قاصر في جمهورية داغستان، وهو مؤسس ومدير أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي منظمات مصنّفة إرهابية على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "كان المحتجز يدرب المتطرفين المستقطبين على تكتيكات ارتكاب العمليات الإرهابية والقتل الجماعي، ويزودهم بوسائل الإرهاب، وإرشادات تصنيع العبوات الناسفة اليدوية، وتطبيق إجراءات التمويه والتخفي"، مشيرًا إلى أن ثلاثة مواطنين أوكرانيين على الأقل شاركوا في هذا النشاط.

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وأضاف بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "أسفرت العملية، التي نُفذت بنجاح، عن تحديد هويات شركاء للمحتجز يتواجدون في روسيا، والولايات المتحدة ودول أوروبية. ويجري حاليا توثيق كافة تفاصيل أنشطتهم الإجرامية".

ووفقًا لمعلومات الجهاز، جرى التنسيق للأنشطة الإرهابية للمتهم من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وكانت تستهدف تجنيد مراهقين روسًا لشن هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية، وتنفيذ عمليات إرهابية في منشآت النقل، وإرسال بلاغات كاذبة بوجود قنابل في منشآت البنية التحتية الاجتماعية.

وتابع البيان: "تأكد تورط المحتجز في تنظيم ما لا يقل عن 15 جريمة ذات طابع إرهابي في 10 مناطق روسية. وجرى احتجاز جميع المنفذين، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهم".
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وأكد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، كانت تموّل أعضاء التجمع الإلكتروني الإرهابي، وقال: "جرى تمويل النشاط الإجرامي المشار إليه من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

وفي السياق ذاته، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفتلانا بيترينكو، بأن المدير القاصر المحتجز للتجمع الإلكتروني، كان يجنّد مراهقين لتنفيذ عمليات قتل جماعي في مدارس داخل روسيا الاتحادية.

وقالت بيترينكو في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "الأنشطة غير القانونية للمتهم جرى الإشراف عليها من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وكانت تستهدف تجنيد مراهقين روسًا لشن هجمات على مدارس بهدف القتل الجماعي، وإرسال بلاغات كاذبة بوجود قنابل في منشآت البنية التحتية الاجتماعية".
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