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جهاز الأمن الروسي: إحباط محاولة تفجير خط سكك حديدية في ياروسلافل وتوقيف المنفذ

جهاز الأمن الروسي: إحباط محاولة تفجير خط سكك حديدية في ياروسلافل وتوقيف المنفذ

سبوتنيك عربي

أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تفجير خط سكك حديدية في ياروسلافل وتوقيف المنفذ الذي كان... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا على منشأة للبنية التحتية للسكك الحديد في ياروسلافيل، ونتيجة لتحقيق مطول، تمكن ضباط المديرية من تحديد هوية أحد سكان ريبينسك الذي كان يعمل لصالح أجهزة استخبارات العدو...وتم توثيق عدة وقائع لأنشطته غير القانونية بما يخص منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل".وأشار إلى أن الموقوف تواصل بشكل استباقي مع ممثل عن أجهزة مخابرات الدفاع الأوكرانية عبر منصة "تلغرام"، وبناءً على تعليماته، جمع معلومات حول مرافق البنية التحتية الحيوية لإرسالها لاحقًا إلى الجانب الأوكراني.وكان أعلن الأمن الروسي، عبر بيان له في وقت سابق، أنه أحبط هجوما إرهابيا كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف أحد العسكريين الروس، التابع لوزارة الدفاع الروسية. وأشار إلى أنه "نتيجة للعمليات الاستخباراتية التي أُجريت في مقاطعة موسكو، تم تحديد هوية مواطن أجنبي من مواليد عام 1990 واعتقاله، والذي كان مكلفًا من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باغتيال عسكري روسي باستخدام سلاح ناري".باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسيةأوشاكوف: إذا كان زيلينسكي يرغب في لقاء بوتين فليأت إلى موسكو

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