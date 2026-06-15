https://sarabic.ae/20260615/باتروشيف-الغرب-يدرس-إمكانية-توجيه-ضربات-استباقية-تستهدف-قواعد-البحرية-الروسية-1114368194.html
باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية
باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T14:36+0000
2026-06-15T14:36+0000
2026-06-15T14:36+0000
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وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" : الاستراتيجيون الغربيون يأملون بفرض حصار على الأسطول الروسي في قواعده، بهدف إرغام الأسطول على خوض مواجهات لكسر هذا الطوق وتكبيده خسائر فادحة".وتولى منصب النائب الأول للمدير، ثم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2008. كما شغل منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2024.
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باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية
صرح مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية الروسية.
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" : الاستراتيجيون الغربيون يأملون بفرض حصار على الأسطول الروسي في قواعده، بهدف إرغام الأسطول على خوض مواجهات لكسر هذا الطوق وتكبيده خسائر فادحة".
وأضاف "علينا أن ندرك أن الغرب لا يستعد لمجرد فرض حصار؛ فوفقًا للمعلومات الواردة، يجري النظر في سيناريوهات مختلفة، من بينها الضربات الاستباقية على قواعدنا. لذا من المهم ضمان الانتشار السريع للأسطول وجاهزيته القتالية، وقدرته على مواجهة كافة أنواع التهديدات، بما فيها الطائرات المسيّرة والهجمات الإلكترونية وبالطبع التخريب".
وشغل، نيكولاي باتروشيف، مناصب عملياتية وقيادية متنوعة في جهاز الاستخبارات السوفيتية (كي غي بي) وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 1998.
وتولى منصب النائب الأول للمدير، ثم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2008. كما شغل منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2024.