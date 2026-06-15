باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260615/باتروشيف-الغرب-يدرس-إمكانية-توجيه-ضربات-استباقية-تستهدف-قواعد-البحرية-الروسية-1114368194.html
باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية
باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T14:36+0000
2026-06-15T14:36+0000
روسيا
العالم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081432184_0:95:3457:2040_1920x0_80_0_0_0360f112c28f1ba0220dd67745142ba0.jpg
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" : الاستراتيجيون الغربيون يأملون بفرض حصار على الأسطول الروسي في قواعده، بهدف إرغام الأسطول على خوض مواجهات لكسر هذا الطوق وتكبيده خسائر فادحة".وتولى منصب النائب الأول للمدير، ثم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2008. كما شغل منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2024.
https://sarabic.ae/20260606/موسكو-الغرب-يقرر-مجددا-إحياء-الفاشية-1114119938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081432184_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fbd39830d8ec59cdd71c7f95e413dcae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار روسيا
روسيا, العالم, أخبار روسيا

باتروشيف: الغرب يدرس إمكانية توجيه ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية

14:36 GMT 15.06.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة
وحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، بأن الغرب يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية الروسية.
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" : الاستراتيجيون الغربيون يأملون بفرض حصار على الأسطول الروسي في قواعده، بهدف إرغام الأسطول على خوض مواجهات لكسر هذا الطوق وتكبيده خسائر فادحة".

وأضاف "علينا أن ندرك أن الغرب لا يستعد لمجرد فرض حصار؛ فوفقًا للمعلومات الواردة، يجري النظر في سيناريوهات مختلفة، من بينها الضربات الاستباقية على قواعدنا. لذا من المهم ضمان الانتشار السريع للأسطول وجاهزيته القتالية، وقدرته على مواجهة كافة أنواع التهديدات، بما فيها الطائرات المسيّرة والهجمات الإلكترونية وبالطبع التخريب".

مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
موسكو: الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشية
6 يونيو, 13:13 GMT

وشغل، نيكولاي باتروشيف، مناصب عملياتية وقيادية متنوعة في جهاز الاستخبارات السوفيتية (كي غي بي) وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 1998.

وتولى منصب النائب الأول للمدير، ثم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2008. كما شغل منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала