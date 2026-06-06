https://sarabic.ae/20260606/موسكو-الغرب-يقرر-مجددا-إحياء-الفاشية-1114119938.html
موسكو: الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشية
موسكو: الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشية
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، بأن الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشية. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T13:13+0000
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وقال كوبياكوف خلال مؤتمر صحفي: "اليوم قرر الغرب مجددًا إحياء الفاشية، وقد كانت الذاكرة قصيرة. لكننا نتذكر تاريخنا ونقدّره، وسنكون دائمًا ضد أي إعادة تجسيد للفاشية"، مضيفًا: "إذا كان ما يسمى بالشركاء اليوم، كما كان قبل 85 عامًا، يظنون أن الدورة التاريخية ومسيرتهم نحو الشرق ستؤدي مرة أخرى إلى القضاء على عدد كبير من الروس، فهم مخطئون. هذه المرة سيتم استخدام وسائل دفاع أخرى من جانبنا. وسنفقدهم إلى الأبد الرغبة في مهاجمة روسيا بالسلاح".وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن يقول ممثلو وزارة الدفاع الصينية علنًا: إن الولايات المتحدة مهووسة بالحرب. لقد خاضت الحروب تقريبًا طوال تاريخها. والولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الدولي والاضطراب العالمي والصراعات. هذه كلمات الصينيين. لماذا يختار الغرب الحرب مرة أخرى؟ لأن مشكلة الديون العالمية تلوح مجددًا في الأفق".وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.موسكو: واشنطن تحاول الخروج من مفاوضات أوكرانيا في ظل تفوق روسيا ميدانيارئيس "روسنفط": روسيا ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة العالمي
https://sarabic.ae/20260606/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يسجل-1084-اتفاقا-بقيمة-تصل-إلى-90-مليار-دولار-1114118168.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
موسكو: الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشية
صرح مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، بأن الغرب يقرر مجددا إحياء الفاشية.
وقال كوبياكوف خلال مؤتمر صحفي: "اليوم قرر الغرب مجددًا إحياء الفاشية، وقد كانت الذاكرة قصيرة. لكننا نتذكر تاريخنا ونقدّره، وسنكون دائمًا ضد أي إعادة تجسيد للفاشية"، مضيفًا: "إذا كان ما يسمى بالشركاء اليوم، كما كان قبل 85 عامًا، يظنون أن الدورة التاريخية ومسيرتهم نحو الشرق ستؤدي مرة أخرى إلى القضاء على عدد كبير من الروس، فهم مخطئون. هذه المرة سيتم استخدام وسائل دفاع أخرى من جانبنا. وسنفقدهم إلى الأبد الرغبة في مهاجمة روسيا بالسلاح".
وأضاف: "روسيا تعرض باستمرار الشراكة — شراكة براغماتية وتعاونًا. أغلب دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا ترى وتوثّق بوضوح كل ما يحدث. الصين تفعل ذلك بشكل خاص وبحذر".
وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن يقول ممثلو وزارة الدفاع الصينية علنًا: إن الولايات المتحدة مهووسة بالحرب. لقد خاضت الحروب تقريبًا طوال تاريخها. والولايات المتحدة هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الدولي والاضطراب العالمي والصراعات. هذه كلمات الصينيين. لماذا يختار الغرب الحرب مرة أخرى؟ لأن مشكلة الديون العالمية تلوح مجددًا في الأفق".
وتشهد العلاقات بين روسيا والغرب توترًا حادًا بسبب الأحداث في أوكرانيا، وسط مساع أوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية مع الإبقاء على التحالف مع واشنطن.
وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.