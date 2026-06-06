https://sarabic.ae/20260606/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يسجل-1084-اتفاقا-بقيمة-تصل-إلى-90-مليار-دولار-1114118168.html

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أفاد أنطون كوبياكوف، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت، بأن حجم الاتفاقيات المبرمة خلال المنتدى بلغ نحو 6.6... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T11:26+0000

2026-06-06T11:26+0000

2026-06-06T11:26+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وقال كوبياكوف في تصريحات للصحفيين: "خلال فعاليات المنتدى، تم إبرام 1084 اتفاقية.. بإجمالي 6.642 تريليون روبل"، موضحًا أن ممثلين من 142 دولة شاركوا في المنتدى.وأضاف: "يجب أن ننصف الرئيس ترامب، الذي أخرج العلاقات الروسية الأمريكية من المأزق التفاوضي، الذي أوقعها فيه بايدن. نحن نستعيد الحوار تدريجيًا، وننتظر من الجانب الأمريكي الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وختم بأن المنتدى أظهر أن المستثمرين الغربيين يبدُون "تفاؤلًا حذرًا" بإمكانية عودتهم إلى روسيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.وأضاف: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل، بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.بوتين: التكنولوجيا الروسية يمكنها تخفيض تكلفة إنتاج الغاز المسال الأمريكي في ألاسكا

https://sarabic.ae/20260605/نائب-لبناني-تعليقا-على-خطاب-بوتين-في-المنتدى-العالم-التكنولوجي-بات-جزءا-أساسيا-من-سيادة-الدول-1114098885.html

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روسيا, العالم, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي