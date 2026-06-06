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https://sarabic.ae/20260606/منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-يسجل-1084-اتفاقا-بقيمة-تصل-إلى-90-مليار-دولار-1114118168.html
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أفاد أنطون كوبياكوف، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت، بأن حجم الاتفاقيات المبرمة خلال المنتدى بلغ نحو 6.6... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T11:26+0000
2026-06-06T11:26+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال كوبياكوف في تصريحات للصحفيين: "خلال فعاليات المنتدى، تم إبرام 1084 اتفاقية.. بإجمالي 6.642 تريليون روبل"، موضحًا أن ممثلين من 142 دولة شاركوا في المنتدى.وأضاف: "يجب أن ننصف الرئيس ترامب، الذي أخرج العلاقات الروسية الأمريكية من المأزق التفاوضي، الذي أوقعها فيه بايدن. نحن نستعيد الحوار تدريجيًا، وننتظر من الجانب الأمريكي الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وختم بأن المنتدى أظهر أن المستثمرين الغربيين يبدُون "تفاؤلًا حذرًا" بإمكانية عودتهم إلى روسيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.وأضاف: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل، بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.بوتين: التكنولوجيا الروسية يمكنها تخفيض تكلفة إنتاج الغاز المسال الأمريكي في ألاسكا
https://sarabic.ae/20260605/نائب-لبناني-تعليقا-على-خطاب-بوتين-في-المنتدى-العالم-التكنولوجي-بات-جزءا-أساسيا-من-سيادة-الدول-1114098885.html
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روسيا, العالم, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, العالم, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يسجل 1084 اتفاقا بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار

11:26 GMT 06.06.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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أفاد أنطون كوبياكوف، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت، بأن حجم الاتفاقيات المبرمة خلال المنتدى بلغ نحو 6.6 تريليون روبل (نحو 89.5 مليار دولار)، موضحًا أن ممثلين من 142 دولة شاركوا في فعالياته.
وقال كوبياكوف في تصريحات للصحفيين: "خلال فعاليات المنتدى، تم إبرام 1084 اتفاقية.. بإجمالي 6.642 تريليون روبل"، موضحًا أن ممثلين من 142 دولة شاركوا في المنتدى.

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المنتدى شهدت مشاركة وفد أمريكي رسمي لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأضاف: "يجب أن ننصف الرئيس ترامب، الذي أخرج العلاقات الروسية الأمريكية من المأزق التفاوضي، الذي أوقعها فيه بايدن. نحن نستعيد الحوار تدريجيًا، وننتظر من الجانب الأمريكي الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".
وختم بأن المنتدى أظهر أن المستثمرين الغربيين يبدُون "تفاؤلًا حذرًا" بإمكانية عودتهم إلى روسيا.
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
نائب لبناني تعليقا على خطاب بوتين في المنتدى: العالم التكنولوجي بات جزءا أساسيا من سيادة الدول
أمس, 17:44 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع بعض الشركاء والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، كان من بين العوامل التي حالت دون هذه العزلة.

ورحّب الرئيس بوتين، بمشاركة وفد أمريكي وممثلين أوروبيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.

وأضاف: "إذا تغير الوضع بهذا الشكل، بحيث أصبح ممثلون عن هذه الدول حاضرين أيضًا، فإننا سعداء بذلك".
وعُقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري. وشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
بوتين: التكنولوجيا الروسية يمكنها تخفيض تكلفة إنتاج الغاز المسال الأمريكي في ألاسكا
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