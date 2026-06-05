https://sarabic.ae/20260605/نائب-لبناني-تعليقا-على-خطاب-بوتين-في-المنتدى-العالم-التكنولوجي-بات-جزءا-أساسيا-من-سيادة-الدول-1114098885.html

نائب لبناني تعليقا على خطاب بوتين في المنتدى: العالم التكنولوجي بات جزءا أساسيا من سيادة الدول

نائب لبناني تعليقا على خطاب بوتين في المنتدى: العالم التكنولوجي بات جزءا أساسيا من سيادة الدول

سبوتنيك عربي

تعليقا على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، أكد النائب اللبناني والمستشار الرئاسي السابق، أمل أبو زيد، أن العقوبات... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T17:44+0000

2026-06-05T17:44+0000

2026-06-05T17:44+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وأشار إلى أن ذلك بأتي "بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والحد من الهيمنة التكنولوجية الغربية والتبعية التجارية، مع توجه موسكو نحو تنويع الاستثماراتـ ما منحها مزيدا من الاستقلالية الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استقلاليتها السياسية".وأوضح أبو زيد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم التكنولوجي بات جزءا أساسيا من سيادة الدول بمفهومها الجديد"، وأن "دول بريكس اتفقت على توحيد جهودها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي للحفاظ على سيادة الدول بعيدا عن التبعية المطلقة للصناعات الغربية والاعتماد على الدولار والعملات الغربية".ورأى أبو زيد، أن مشاركة نحو 130 دولة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، تؤكد ان الأحادية سقطت في النظام العالمي"، كما أشار إلى "أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الناشئة تنطلق من أسس التعاون السياسي والدبلوماسي".وأكد أن "روسيا بما تمله من علاقات صداقة مع العديد من دول العالم، تسعى إلى تحقيق سلام دائم"، وأن "احترام سيادة الدول يشكل جوهر سياستها الخارجية".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا

https://sarabic.ae/20260605/بوتين-التكنولوجيا-الروسية-يمكنها-تخفيض-تكلفة-إنتاج-الغاز-المسال-الأمريكي-في-ألاسكا-1114097784.html

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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, لبنان, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026