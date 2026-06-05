بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا

عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-العالم-يشهد-حاليا-تحولا-هيكليا-كبيرا-1114090532.html
بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا
بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026، أن العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:41+0000
2026-06-05T14:07+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/05/1114090282_0:0:3372:1898_1920x0_80_0_0_ad4357b77c75e56fbb23663aeaf4eb1a.jpg
وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يشهد العالم أكبر تحول هيكلي منذ عقود. وهذا التحول ليس مجرد انتقال من طور إلى آخر. بل إنه تغير في نموذج التنمية العالمية نفسه".وتابع: "تبلغ حصة مجموعة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محسوبةً على أساس تعادل القوة الشرائية، نحو 40%، بينما تقل حصة مجموعة السبع عن 29%. وبهذا المؤشر، تفوقت مجموعة "بريكس" على مجموعة السبع في عام 2020، إلا أن ريادة "بريكس" في ازدياد. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لصالح بريكس".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الخمس الماضية قدمته دول "بريكس" في حين شكلت مجموعة السبع 18% منه فقط".وقال بوتين: "تنظر روسيا إلى التغيرات العالمية الحالية ليس فقط كتهديد، بل كفرصة هائلة أيضاً".وأضاف: "تُدرك روسيا تماماً التغيرات (في العالم). الضغوط على بلادنا لا تزال قائمة، ولكن في الوقت نفسه، لدينا مجال أوسع للمناورة، وقد ظهرت شراكات جديدة، وحلول مالية وتكنولوجية مبتكرة، ونحن نعمل على تطوير أسواق واعدة".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "لسنوات عديدة، كانت التدفقات الرئيسية للسلع ورؤوس الأموال والمعلومات تمر عبر عدد محدود من مراكز البنية التحتية الغربية. حتى عندما كانت البضائع تنتقل من دولة أوراسية إلى أخرى، كانت عمليات التسوية والخدمات اللوجستية والتأمين والتحكيم تعتمد على مؤسسات في دول ثالثة. وقد أدى ذلك إلى تكاليف إضافية وخلق تبعية سياسية".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/05/1114090282_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b2aabaa9798f82969713102b30760ef3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا

13:41 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 14:07 GMT 05.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026
بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026، أن العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا.
وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يشهد العالم أكبر تحول هيكلي منذ عقود. وهذا التحول ليس مجرد انتقال من طور إلى آخر. بل إنه تغير في نموذج التنمية العالمية نفسه".
وتابع: "تبلغ حصة مجموعة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محسوبةً على أساس تعادل القوة الشرائية، نحو 40%، بينما تقل حصة مجموعة السبع عن 29%. وبهذا المؤشر، تفوقت مجموعة "بريكس" على مجموعة السبع في عام 2020، إلا أن ريادة "بريكس" في ازدياد. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لصالح بريكس".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الخمس الماضية قدمته دول "بريكس" في حين شكلت مجموعة السبع 18% منه فقط".

وأكد الرئيس الروسي: "نحن منفتحون دائماً على أولئك المهتمين بالعمل مع بلدنا، والذين هم على استعداد لتعاون متكافئ ومتبادل المنفعة. ونحن على قناعة بأن هذا النهج بالتحديد — القائم على الاستماع إلى بعضنا بعضا، وتفهم مصالح كل طرف، وإيجاد حلول مشتركة — هو المسار المتناغم للتنمية".

وقال بوتين: "تنظر روسيا إلى التغيرات العالمية الحالية ليس فقط كتهديد، بل كفرصة هائلة أيضاً".
وأضاف: "تُدرك روسيا تماماً التغيرات (في العالم). الضغوط على بلادنا لا تزال قائمة، ولكن في الوقت نفسه، لدينا مجال أوسع للمناورة، وقد ظهرت شراكات جديدة، وحلول مالية وتكنولوجية مبتكرة، ونحن نعمل على تطوير أسواق واعدة".
2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
13:21 GMT
ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "لسنوات عديدة، كانت التدفقات الرئيسية للسلع ورؤوس الأموال والمعلومات تمر عبر عدد محدود من مراكز البنية التحتية الغربية. حتى عندما كانت البضائع تنتقل من دولة أوراسية إلى أخرى، كانت عمليات التسوية والخدمات اللوجستية والتأمين والتحكيم تعتمد على مؤسسات في دول ثالثة. وقد أدى ذلك إلى تكاليف إضافية وخلق تبعية سياسية".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала