https://sarabic.ae/20260605/بوتين-العالم-يشهد-حاليا-تحولا-هيكليا-كبيرا-1114090532.html

بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا

بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026، أن العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T13:41+0000

2026-06-05T13:41+0000

2026-06-05T14:07+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يشهد العالم أكبر تحول هيكلي منذ عقود. وهذا التحول ليس مجرد انتقال من طور إلى آخر. بل إنه تغير في نموذج التنمية العالمية نفسه".وتابع: "تبلغ حصة مجموعة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محسوبةً على أساس تعادل القوة الشرائية، نحو 40%، بينما تقل حصة مجموعة السبع عن 29%. وبهذا المؤشر، تفوقت مجموعة "بريكس" على مجموعة السبع في عام 2020، إلا أن ريادة "بريكس" في ازدياد. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لصالح بريكس".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الخمس الماضية قدمته دول "بريكس" في حين شكلت مجموعة السبع 18% منه فقط".وقال بوتين: "تنظر روسيا إلى التغيرات العالمية الحالية ليس فقط كتهديد، بل كفرصة هائلة أيضاً".وأضاف: "تُدرك روسيا تماماً التغيرات (في العالم). الضغوط على بلادنا لا تزال قائمة، ولكن في الوقت نفسه، لدينا مجال أوسع للمناورة، وقد ظهرت شراكات جديدة، وحلول مالية وتكنولوجية مبتكرة، ونحن نعمل على تطوير أسواق واعدة".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "لسنوات عديدة، كانت التدفقات الرئيسية للسلع ورؤوس الأموال والمعلومات تمر عبر عدد محدود من مراكز البنية التحتية الغربية. حتى عندما كانت البضائع تنتقل من دولة أوراسية إلى أخرى، كانت عمليات التسوية والخدمات اللوجستية والتأمين والتحكيم تعتمد على مؤسسات في دول ثالثة. وقد أدى ذلك إلى تكاليف إضافية وخلق تبعية سياسية".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى قادة وسياسيون من نحو 76 دولة، من أبرزهم: رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، نائب رئيس الصين هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html

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فلاديمير بوتين, روسيا