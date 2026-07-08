https://sarabic.ae/20260708/الجيش-الروسي-يستهدف-قاطرات-في-زابوروجيه-استخدمتها-قوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115039901.html
الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لإصابة قاطرات في مقاطعة زابوروجيه كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T11:38+0000
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وتظهر المشاهد إصابة القاطرات بطائرات مسيرة من طراز "غيران"، حيث أفادت وزارة الدفاع بأن هذه القاطرات كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية في منطقة كازاكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.وكانت وزارة الدفاع أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردًا على هجمات شنّتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت خلال الضربة، منشأة تابعة لشركة "سامسونغ أوكرانيا"، كانت تنتج وتخزن مكونات صواريخ "فلامينغو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوي تتصدى لـ415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسيةالمعقل الأخير لقوات كييف... خبير عسكري يشرح أهمية تحرير الجيش الروسي لكونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260708/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-ردا-على-هجمات-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115032086.html
https://sarabic.ae/20260708/وسائط-الدفاع-الجوي-تتصدى-لـ415-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115031707.html
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أخبار روسيا اليوم, العالم, موسكو, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
أخبار روسيا اليوم, العالم, موسكو, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لإصابة قاطرات في مقاطعة زابوروجيه كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد إصابة القاطرات بطائرات مسيرة من طراز "غيران"، حيث أفادت وزارة الدفاع بأن هذه القاطرات كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية في منطقة كازاكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر الضربة التي دمرت مجموعة من الزوارق الأوكرانية المسيرة في البحر الأسود، باستخدام مسيّرات "لانسيت" ذات الذخائر المتسكعة.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية
نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردًا على هجمات شنّتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في الليلة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية، شنّت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه، من قواعد أرضية، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة كييف".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت خلال الضربة، منشأة تابعة لشركة "سامسونغ أوكرانيا"، كانت تنتج وتخزن مكونات صواريخ "فلامينغو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.