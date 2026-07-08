https://sarabic.ae/20260708/وسائط-الدفاع-الجوي-تتصدى-لـ415-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115031707.html

وسائط الدفاع الجوي تتصدى لـ415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية

وسائط الدفاع الجوي تتصدى لـ415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 415 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T05:42+0000

2026-07-08T05:42+0000

2026-07-08T05:42+0000

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 7 يوليو (تموز الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا في 8 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 415 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفولوغدا وفورونيج وفلاديمير وكورسك، وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهوريتي القرم وتتارستان، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 قنبلة جوية موجّهة، و27 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وصاروخين موجّهين من طراز "نبتون"، و797 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال يوم واحد.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260704/الدفاعات-الروسية-أحبطت-هجوم-زيلينسكي-الذي-حاول-فيه-صرف-الانتباه-عن-فشل-قواته-في-كونستانتينوفكا-1114944794.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري