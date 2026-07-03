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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260703/وسائط-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-155-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114907296.html
وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة ، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T04:53+0000
2026-07-03T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: " خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 تموز / يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 3 تموز/يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات تفير وتولا وسمولينسك وكالوغا وبيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وإقليم كراسنودار ومنطقة موسك وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
https://sarabic.ae/20260702/الصحة-الروسية-نقل-9-أشخاص-إلى-المشفى-إثر-هجوم-أوكراني-على-حافلة-في-لوغانسك--1114904126.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

04:53 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
جندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة ، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: " خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 تموز / يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 3 تموز/يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات تفير وتولا وسمولينسك وكالوغا وبيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وإقليم كراسنودار ومنطقة موسك وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، خلال استعراض خسائر نظام كييف اليومية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 قنبلة موجهة و631 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات روسية مسيرة تدمر خمس مجموعات نارية تابعة لقوات نظام كييف خلال الليل
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