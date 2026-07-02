https://sarabic.ae/20260702/الصحة-الروسية-نقل-9-أشخاص-إلى-المشفى-إثر-هجوم-أوكراني-على-حافلة-في-لوغانسك--1114904126.html

الصحة الروسية: نقل 9 أشخاص إلى المشفى إثر هجوم أوكراني على حافلة في لوغانسك

الصحة الروسية: نقل 9 أشخاص إلى المشفى إثر هجوم أوكراني على حافلة في لوغانسك

سبوتنيك عربي

صرح مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، بإصابة 9 أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، تم إسعافهم إلى مستشفيات جمهورية لوغانسك الشعبية، إثر غارة جوية شنتها... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T21:05+0000

2026-07-02T21:05+0000

2026-07-02T21:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وصرح كوزنيتسوف للصحفيين: "تم نقل تسعة مصابين في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة صغيرة في ليسيتشانسك إلى مستشفيات جمهورية لوغانسك الشعبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، ويتلقى جميعهم الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، عن هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على حافلة نقل عام في ليسيتشانسك.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع

https://sarabic.ae/20260702/زيلينسكي-يلقي-اللوم-على-الغرب-كييف-تعاني-شح-الصواريخ-1114902384.html

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