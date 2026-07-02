https://sarabic.ae/20260702/زيلينسكي-يلقي-اللوم-على-الغرب-كييف-تعاني-شح-الصواريخ-1114902384.html
زيلينسكي يلقي اللوم على الغرب... كييف تعاني "شح الصواريخ"
زيلينسكي يلقي اللوم على الغرب... كييف تعاني "شح الصواريخ"
سبوتنيك عربي
وجه فلاديمير زيلينسكي اتهامات لشركائه الغربيين، اليوم الخميس، تمثلت بالتقصير في تسليم الصواريخ إلى أوكرانيا. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T18:18+0000
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وقال زيلينسكي في تصريحات لموقع "نوفوستي لايف": "لو أن شركاءنا سلموا ما وعدوا به في الوقت المحدد... لما ناقشنا أو نشرنا تفاصيل عمليات التسليم، أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة تتعلق بشركائنا".وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تعاني نقصا حادا في صواريخ الاعتراض لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".ووصف الأمر بأنه "غير عادل"، إذ تسعى كييف جاهدةً لتوفير التمويل اللازم للصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ثم تضطر لبذل كل ما في وسعها لضمان وصولها.واستشهد زيلينسكي بالنرويج كمثال، والتي، بحسب قوله، أعلنت استعدادها لدفع ثمن 200 صاروخ، لكن لم يصل أي منها.وترى روسيا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".وأعلن الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسيا
https://sarabic.ae/20260511/إعلام-أوروبا-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-باتريوت-1113332588.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يلقي اللوم على الغرب... كييف تعاني "شح الصواريخ"
وجه فلاديمير زيلينسكي اتهامات لشركائه الغربيين، اليوم الخميس، تمثلت بالتقصير في تسليم الصواريخ إلى أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في تصريحات لموقع "نوفوستي لايف": "لو أن شركاءنا سلموا ما وعدوا به في الوقت المحدد... لما ناقشنا أو نشرنا تفاصيل عمليات التسليم، أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة تتعلق بشركائنا".
وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تعاني نقصا حادا في صواريخ الاعتراض لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
واعترف زيلينسكي في أوائل حزيران/يونيو بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية غير قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية.
ووصف الأمر بأنه "غير عادل"، إذ تسعى كييف جاهدةً لتوفير التمويل اللازم للصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ثم تضطر لبذل كل ما في وسعها لضمان وصولها.
واستشهد زيلينسكي بالنرويج كمثال، والتي، بحسب قوله، أعلنت استعدادها لدفع ثمن 200 صاروخ، لكن لم يصل أي منها.
كما اشتكى زيلينسكي من أن أوكرانيا لا تملك العدد الكافي من الصواريخ لإسقاط الصواريخ الروسية.
وترى روسيا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار".
وأعلن الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.