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بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسيا
بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، بأن الغرب يتجاهل تعمّد القوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الغربية... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بوليانسكي خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة: "إن دعاة حفظ السلام الزائفين في الغرب يفضلون تجاهل أن مساعداتهم العسكرية هي بالتحديد ما يجعل ارتكاب كل عمل إرهابي جديد أمرًا ممكنًا".ووفقًا له، تم إطلاق أكثر من 5.1 ألف قذيفة وصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية ضد الأهداف المدنية.وأضاف بوليانسكي: "نذكر من بين هذه الضربات الهجوم الصاروخي المكثف على فورونيج الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 68 آخرين وتضرر عشرات المنازل وإعلان حالة الطوارئ، والضربة الصاروخية على فولغوغراد التي أدت لمقتل شخص وإصابة 11، واستهداف مجمع متاحف في مقاطعة روستوف أثناء مهرجان وطني ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بينهم طفلة عمرها 7 سنوات".وقال لافروف خلال محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش: "تتجلى هذه المحاولات بوضوح في سياق الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدول الغربية بكل الوسائل تبييض نظام كييف وحمايته، وهو الذي يرتكب يوميًا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية".الخارجية الروسية تكشف عن قيام نظام كييف بتوظيف الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابيةعمدة كييف: الضربات الجوية التي شنتها روسيا على أهداف في المدينة هي الأكبر
https://sarabic.ae/20260527/بوليانسكي-روسيا-والغرب-على-حافة-مواجهة-عسكرية-مباشرة-1113798466.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوليانسكي: الغرب يتجاهل استخدام أوكرانيا أسلحته ضد المدنيين في روسيا
أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، بأن الغرب يتجاهل تعمّد القوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الغربية ضد المدنيين في روسيا.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة: "إن دعاة حفظ السلام الزائفين في الغرب يفضلون تجاهل أن مساعداتهم العسكرية هي بالتحديد ما يجعل ارتكاب كل عمل إرهابي جديد أمرًا ممكنًا".
وأشار إلى أن الفترة الممتدة، من 22 إلى 28 يونيو/حزيران، شهدت تجاوز عدد الإصابات بين صفوف المدنيين جراء هجمات التشكيلات الأوكرانية حاجز الـ 300 شخص لأول مرة منذ بداية العام، لقي 42 منهم حتفهم، بينهم طفلان.
ووفقًا له، تم إطلاق أكثر من 5.1 ألف قذيفة وصاروخ وطائرة مسيرة انتحارية ضد الأهداف المدنية.
وأضاف بوليانسكي: "نذكر من بين هذه الضربات الهجوم الصاروخي المكثف على فورونيج الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 68 آخرين وتضرر عشرات المنازل وإعلان حالة الطوارئ، والضربة الصاروخية على فولغوغراد التي أدت لمقتل شخص وإصابة 11، واستهداف مجمع متاحف في مقاطعة روستوف أثناء مهرجان وطني ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بينهم طفلة عمرها 7 سنوات".
وأكد أن الغالبية العظمى من الأسلحة المستخدمة تم إنتاجها في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجرى تزويد كييف بها.
وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف صرّح، في وقت سابق، بأن الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية يوميا.
وقال لافروف خلال محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش: "تتجلى هذه المحاولات بوضوح في سياق الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدول الغربية بكل الوسائل تبييض نظام كييف وحمايته، وهو الذي يرتكب يوميًا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم ضد الإنسانية".