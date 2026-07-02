https://sarabic.ae/20260702/عمدة-كييف-الضربات-الجوية-التي-شنتها-روسيا-على-أهداف-في-المدينة-هي-الأكبر-1114889429.html

عمدة كييف: الضربات الجوية التي شنتها روسيا على أهداف في المدينة هي الأكبر

عمدة كييف: الضربات الجوية التي شنتها روسيا على أهداف في المدينة هي الأكبر

سبوتنيك عربي

صرّح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، بأن الضربات الجوية التي شنتها القوات المسلحة الروسية على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف، هي الأكبر حتى الآن. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T11:59+0000

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وكتب عبر حسابه على منصة "تلغرام"، أن الهجمات الصاروخية (صواريخ باليستية وصواريخ كروز) وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في العاصمة الأوكرانية، هي الأوسع نطاقًا حتى الآن.وبحسب قوله، فقد كانت "ليلة مروعة" في المدينة.وجاء في البيان: "تم استهداف مصنع "راديونيكس"، وهو مصنع لتجميع وتصنيع مكونات صناعة الإلكترونيات في كييف، ويعدّ قاعدة بحثية وإنتاجية رئيسية تنتج أنظمة توجيه صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى "أرض- أرض"، وصواريخ "فاير بوينت-7 و-9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون-إم دي" الموجهة، وصواريخ "أرض-جو" مشروع "كلون".وتابع: "في كييف، تم استهداف "منشأة كييف-25" (مجموعة بي في أوكرانيا) الصناعية، التي تنتج وتخزّن برمجيات وأجهزة نظام الحرب الإلكترونية "ليما" المستخدم في تزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة العالية الدقة".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن منتجات المصنع تؤثر بشكل مباشرعلى القدرات القتالية للقوات الجوية الأوكرانية وقدرتها على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي.كما أشار إلى تعرض مصنع تجميع تابع لشركة "أنتونوف" لصناعة الطيران، لأضرار في كييف، ويعد هذا المصنع القاعدة الإنتاجية الرئيسية في أوكرانيا لتطوير وإنتاج الطائرات العسكرية المأهولة، فضلًا عن تجميع وتحديث طائرة "أنتونوف آن- 196 ليوتي" المسيرة البعيدة المدى.اعتقال عميلين لنظام كييف بتهمة نقل معلومات حول جسر القرم- الأمن الفيدرالي الروسيالقوات الروسية تستهدف منشآت الصناعات الدفاعية في كييف عبر ضربة واسعة النطاق- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260702/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيسكونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114885986.html

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