https://sarabic.ae/20260702/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيسكونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114885986.html
القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T09:56+0000
2026-07-02T09:56+0000
2026-07-02T10:22+0000
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وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".وأكد البيان أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية شمال شرقي البحر الأسود".وأكد أن "العدو خسر أكثر من 465 جنديًا، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية". وأضاف: "تمكنت قوات "دنيبر" الروسية، من هزيمة وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي كوشوغوم وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 365 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية "بالادين" ذاتية الدفع عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار إلى أنه تم تحييد 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات، ونظامين آليين أرضيين، و10 مراكز تحكم للطائرات المسيّرة في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضية.وتابع: "أسقطت مجموعات النيران المتنقلة وطائرات مسيرة مقاتلة، 20 طائرة مسيرة معادية من طراز "بابا ياغا" و"فامباير"، كانت تحاول إيصال الذخيرة والإمدادات إلى الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس".ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدات بروسيانكا في مقاطعة خاركوف، وسفياتورسك، وشتشوروفو، ولوزوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد أنه "في بلدة كونستانتينوفكا، تنهي وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، عملية تطهير المدينة من القوات المسلحة الأوكرانية غير المنظمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و23 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما تم تدمير 25 نظامًا آليًا أرضيًا و27 مركزًا للتحكم في الطائرات بدون طيار".وقال بيان وزراة الدفاع الروسية: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".وأوضح أن "أفرادًا ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية وهجومية وجوية من القوات المسلحة الأوكرانية قد تضررت بالقرب من بلدات سلافيانسك وكراماتورسك ودروجكوفكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاعروسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا عسكريا أوكرانيا خلال 6 أشهر
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
09:56 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 10:22 GMT 02.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات الألوية الميكانيكية والجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات لوزكي وخوتين ونوفايا سيتش في مقاطعة سومي، وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة تشكيلات ألوية المشاة الآلية والمجهزة بمحركات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بلدات ليوتوفكا، وزروبانكا، وبيلي كولوديز، وكازاتشيا لوبان".
وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".
وأكد البيان أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية شمال شرقي البحر الأسود".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "ألحقت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خسائر في القوى العاملة والمعدات لوحدة ميكانيكية ولواءين هجوميين و4 ألوية هجومية محمولة جوًا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري في مناطق بلدات بوكروفسكوي وغافريلوفكا وبودغافريلوفكا وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وليوبيتسكي ويغوريفكا وبارفينوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأكد أن "العدو خسر أكثر من 465 جنديًا، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية".
وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية "حيّدت ما يصل إلى 40 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و15 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".
وأضاف: "تمكنت قوات "دنيبر" الروسية، من هزيمة وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي كوشوغوم وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا للبيان، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواء هجوم، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات نوفوفودانويه، ودوبروبيلليا، ورايسكي، وغروزسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوترويتسك في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 365 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية "بالادين" ذاتية الدفع عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية".
وفي منطقة كراسني ليمان، أكد البيان: "في بلدة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تكمل وحدات الاقتحام التابعة للجيش الـ25 تدمير تشكيلات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية. وقد بدأت وحدات التعزيز بإزالة الألغام وتطهير البلدة".
وأشار إلى أنه تم تحييد 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات، ونظامين آليين أرضيين، و10 مراكز تحكم للطائرات المسيّرة في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضية.
وأوضح: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 11 قنبلة موجهة و631 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "أسقطت مجموعات النيران المتنقلة وطائرات مسيرة مقاتلة، 20 طائرة مسيرة معادية من طراز "بابا ياغا" و"فامباير"، كانت تحاول إيصال الذخيرة والإمدادات إلى الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس".
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، حققت تقدمًا ملحوظًا في مواقعها، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بقوات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".
ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدات بروسيانكا في مقاطعة خاركوف، وسفياتورسك، وشتشوروفو، ولوزوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان أنه "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة، وقطعتي مدفعية غربيتين الصنع".
وأكد أنه "في بلدة كونستانتينوفكا، تنهي وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، عملية تطهير المدينة من القوات المسلحة الأوكرانية غير المنظمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و23 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما تم تدمير 25 نظامًا آليًا أرضيًا و27 مركزًا للتحكم في الطائرات بدون طيار".
وقال بيان وزراة الدفاع الروسية: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".
وأضاف أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية "إجمالًا، خسر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ما يصل إلى 155 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و28 مركبة، و6 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".
وأوضح أن "أفرادًا ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية وهجومية وجوية من القوات المسلحة الأوكرانية قد تضررت بالقرب من بلدات سلافيانسك وكراماتورسك ودروجكوفكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.