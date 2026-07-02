https://sarabic.ae/20260702/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيسكونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114885986.html

القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T09:56+0000

2026-07-02T09:56+0000

2026-07-02T10:22+0000

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وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".وأكد البيان أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية شمال شرقي البحر الأسود".وأكد أن "العدو خسر أكثر من 465 جنديًا، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية". وأضاف: "تمكنت قوات "دنيبر" الروسية، من هزيمة وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي كوشوغوم وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".وتابع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 365 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية "بالادين" ذاتية الدفع عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية".وأشار إلى أنه تم تحييد 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات، ونظامين آليين أرضيين، و10 مراكز تحكم للطائرات المسيّرة في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضية.وتابع: "أسقطت مجموعات النيران المتنقلة وطائرات مسيرة مقاتلة، 20 طائرة مسيرة معادية من طراز "بابا ياغا" و"فامباير"، كانت تحاول إيصال الذخيرة والإمدادات إلى الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس".ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدات بروسيانكا في مقاطعة خاركوف، وسفياتورسك، وشتشوروفو، ولوزوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد أنه "في بلدة كونستانتينوفكا، تنهي وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، عملية تطهير المدينة من القوات المسلحة الأوكرانية غير المنظمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و23 مركبة، و3 قطع مدفعية. كما تم تدمير 25 نظامًا آليًا أرضيًا و27 مركزًا للتحكم في الطائرات بدون طيار".وقال بيان وزراة الدفاع الروسية: "ألحقت طائرات العمليات التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".وأوضح أن "أفرادًا ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية وهجومية وجوية من القوات المسلحة الأوكرانية قد تضررت بالقرب من بلدات سلافيانسك وكراماتورسك ودروجكوفكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاعروسيا تدمر 11 منصة "هيمارس" و1575 مستودعا عسكريا أوكرانيا خلال 6 أشهر

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