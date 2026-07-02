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القوات الروسية تستهدف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" و"فلامينغو" في أوكرانيا- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" و"فلامينغو" في أوكرانيا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" وصورايخ "فلامينغو" في أوكرانيا. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T07:03+0000
2026-07-02T07:03+0000
2026-07-02T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "تم استهداف مصنع "راديونيكس"، وهو مصنع لتجميع وتصنيع مكونات صناعة الإلكترونيات في كييف، ويُعدّ قاعدة بحثية وإنتاجية رئيسية تُنتج أنظمة توجيه صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى "أرض- أرض"، وصواريخ "فاير بوينت-7 و-9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون-إم دي" الموجهة، وصواريخ "أرض-جو" مشروع "كلون".وتابع: "في كييف، تم استهداف "منشأة كييف-25" (مجموعة بي في أوكرانيا) الصناعية، التي تُنتج وتُخزّن برمجيات وأجهزة نظام الحرب الإلكترونية "ليما" المستخدم في تزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة عالية الدقة".وأضاف: "استُهدفت في كييف إحدى أهم منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي يُزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات "أن- 196 ليوتي" المسيّرة بعيدة المدى، وطائرات "ماغورا يو إيه" الهجومية المسيّرة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطائرات المسيّرة والذخائر المسيرة".وأردف بيان وزارة الدفاع الروسية: "تأثرت في كييف الجهات التالية، مصنع تجميع وتصنيع مكونات الصواريخ (شركة كييف راديو بلانت المساهمة، شركة تريمن- أوكرانيا المحدودة)، وهو مصنع رائد في تحديث أنظمة الرؤية لجميع أنواع الدبابات ومركبات المشاة القتالية المصنعة في أوكرانيا، وينتج أجهزة الرؤية البصرية وأجهزة التوجيه للمركبات المدرعة، بالإضافة إلى مكونات لجميع طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة تقريبًا".وأشار إلى أن الدوائر المتكاملة ومكونات التجميع الدقيقة لأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية والطائرات، التي ينتجها المصنع تؤثر بشكل مباشر على القدرات القتالية للأنظمة المستخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.وتابع: "تم استهداف محطات توزيع الغاز في كييف وضواحيها، والتي تدعم منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية".ووفقًا للبيان، "تم استهداف مركز النقل والإمداد "إم إل بي تشايكا"، الذي كان يُستخدم لتخزين طائرات مسيّرة بعيدة المدى ورؤوس حربية وذخائر خاصة بها، بالإضافة إلى مختلف مكونات الأسلحة والمعدات المستوردة من الخارج".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاع
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القوات الروسية تستهدف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" و"فلامينغو" في أوكرانيا- وزارة الدفاع
07:03 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 07:31 GMT 02.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" وصورايخ "فلامينغو" في أوكرانيا.
وجاء في البيان: "تم استهداف مصنع "راديونيكس"، وهو مصنع لتجميع وتصنيع مكونات صناعة الإلكترونيات في كييف، ويُعدّ قاعدة بحثية وإنتاجية رئيسية تُنتج أنظمة توجيه صواريخ "فلامينغو" بعيدة المدى "أرض- أرض"، وصواريخ "فاير بوينت-7 و-9" العملياتية التكتيكية، وصواريخ "نبتون-إم دي" الموجهة، وصواريخ "أرض-جو" مشروع "كلون".
وتابع: "في كييف، تم استهداف "منشأة كييف-25" (مجموعة بي في أوكرانيا) الصناعية، التي تُنتج وتُخزّن برمجيات وأجهزة نظام الحرب الإلكترونية "ليما" المستخدم في تزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة عالية الدقة".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن منتجات المصنع تؤثر بشكل مباشرعلى القدرات القتالية للقوات الجوية الأوكرانية وقدرتها على مواجهة أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف: "استُهدفت في كييف إحدى أهم منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي يُزوّد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات "أن- 196 ليوتي" المسيّرة بعيدة المدى، وطائرات "ماغورا يو إيه" الهجومية المسيّرة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطائرات المسيّرة والذخائر المسيرة".
كما أشار إلى تعرض مصنع تجميع تابع لشركة "أنتونوف" لصناعة الطيران لأضرار في كييف، ويُعد هذا المصنع القاعدة الإنتاجية الرئيسية في أوكرانيا لتطوير وإنتاج الطائرات العسكرية المأهولة، فضلًا عن تجميع وتحديث طائرة "أنتونوف أن- 196 ليوتي" المسيرة بعيدة المدى.
وأردف بيان وزارة الدفاع الروسية: "تأثرت في كييف الجهات التالية، مصنع تجميع وتصنيع مكونات الصواريخ (شركة كييف راديو بلانت المساهمة، شركة تريمن- أوكرانيا المحدودة)، وهو مصنع رائد في تحديث أنظمة الرؤية لجميع أنواع الدبابات ومركبات المشاة القتالية المصنعة في أوكرانيا، وينتج أجهزة الرؤية البصرية وأجهزة التوجيه للمركبات المدرعة، بالإضافة إلى مكونات لجميع طائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة تقريبًا".
وأشار إلى أن الدوائر المتكاملة ومكونات التجميع الدقيقة لأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية والطائرات، التي ينتجها المصنع تؤثر بشكل مباشر على القدرات القتالية للأنظمة المستخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضح: "تم استهداف مستودع "كييف-3" للوقود وزيوت التشحيم (شركة غراندترمينال المحدودة)، الذي يزود الوحدات العسكرية التابعة لكييف بوقود الديزل من محطة "نوفوغراد- فولينسكي" للإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الوحدات التي توفر غطاء جويا للمنشآت العسكرية".
وتابع: "تم استهداف محطات توزيع الغاز في كييف وضواحيها، والتي تدعم منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية".
ووفقًا للبيان، "تم استهداف مركز النقل والإمداد "إم إل بي تشايكا"، الذي كان يُستخدم لتخزين طائرات مسيّرة بعيدة المدى ورؤوس حربية وذخائر خاصة بها، بالإضافة إلى مختلف مكونات الأسلحة والمعدات المستوردة من الخارج".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.