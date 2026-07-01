https://sarabic.ae/20260701/استهداف-مراكز-لوجستية-أوكرانية-لنقل-المسيرات-في-نوفايا-أوديسا---الدفاع-الروسية-1114873283.html
استهداف مراكز لوجستية أوكرانية لنقل المسيرات في نوفايا أوديسا - الدفاع الروسية
استهداف مراكز لوجستية أوكرانية لنقل المسيرات في نوفايا أوديسا - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، لقطات مصورة توثق استهداف المراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمخصصة لنقل الطائرات المسيرة في مدينة... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T21:57+0000
2026-07-01T21:57+0000
2026-07-01T21:58+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأظهرت المشاهد المنشورة قيام مسيرات "غيران" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة إلى المراكز اللوجستية التابعة للجيش الأوكراني، التي تُستخدم لأغراض نقل وتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250808/مصدر-لـسبوتنيك-ضربة-روسية-دقيقة-تستهدف-مخزن-صواريخ-وتجمع-للمرتزقة-الأجانب-في-أوديسا-1103501005.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
استهداف مراكز لوجستية أوكرانية لنقل المسيرات في نوفايا أوديسا - الدفاع الروسية
21:57 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 21:58 GMT 01.07.2026)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، لقطات مصورة توثق استهداف المراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمخصصة لنقل الطائرات المسيرة في مدينة نوفايا أوديسا بمقاطعة نيكولايف، وذلك عبر توجيه ضربات بمسيرات من طراز "غيران".
وأظهرت المشاهد المنشورة قيام مسيرات "غيران" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة إلى المراكز اللوجستية التابعة للجيش الأوكراني، التي تُستخدم لأغراض نقل وتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.