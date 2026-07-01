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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260701/استهداف-مراكز-لوجستية-أوكرانية-لنقل-المسيرات-في-نوفايا-أوديسا---الدفاع-الروسية-1114873283.html
استهداف مراكز لوجستية أوكرانية لنقل المسيرات في نوفايا أوديسا - الدفاع الروسية
استهداف مراكز لوجستية أوكرانية لنقل المسيرات في نوفايا أوديسا - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، لقطات مصورة توثق استهداف المراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمخصصة لنقل الطائرات المسيرة في مدينة... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T21:57+0000
2026-07-01T21:58+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأظهرت المشاهد المنشورة قيام مسيرات "غيران" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة إلى المراكز اللوجستية التابعة للجيش الأوكراني، التي تُستخدم لأغراض نقل وتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250808/مصدر-لـسبوتنيك-ضربة-روسية-دقيقة-تستهدف-مخزن-صواريخ-وتجمع-للمرتزقة-الأجانب-في-أوديسا-1103501005.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

استهداف مراكز لوجستية أوكرانية لنقل المسيرات في نوفايا أوديسا - الدفاع الروسية

21:57 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 21:58 GMT 01.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، لقطات مصورة توثق استهداف المراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمخصصة لنقل الطائرات المسيرة في مدينة نوفايا أوديسا بمقاطعة نيكولايف، وذلك عبر توجيه ضربات بمسيرات من طراز "غيران".
وأظهرت المشاهد المنشورة قيام مسيرات "غيران" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة إلى المراكز اللوجستية التابعة للجيش الأوكراني، التي تُستخدم لأغراض نقل وتخزين الطائرات المسيرة ومكوناتها.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية دقيقة تستهدف مخزن صواريخ ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في أوديسا
8 أغسطس 2025, 05:47 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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