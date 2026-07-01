https://sarabic.ae/20260701/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوباني-في-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1114857251.html

القوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات مجموعة "الشرق"، واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة كوباني في مقاطعة زابوروجيه، وتمكنت قوات... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T09:29+0000

2026-07-01T09:29+0000

2026-07-01T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات الهجومية دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية باستهداف مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل، ومستودعات الوقود، ومركز لوجستي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية، وورشة عمل تنتج محركات صواريخ "نبتون" ومواقع تخزينها".وأكد الدفاع أنه "في كوستانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" تطهير الجزء الجنوبي الغربي من القرية من قوات العدو، وتم صدّ هجومين شنتهما مجموعات اقتحام تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للعدو، مدعومة بالدبابات، ووخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 15 جنديًا".وأضافت الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع لاسلكي إلكتروني، وخمس محطات حرب إلكترونية".كما جاء في بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهوريه دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية".وبحسب البيان، فإن من فرقة البنادق الآلية 67 التابعة للقوات المسلحة الروسية استولت على ثلاثة معاقل للعدو وحررت 47 مبنى في كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريا، ودبابتين ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html

https://sarabic.ae/20260620/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-الداعمة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1114534003.html

https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html

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