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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T09:09+0000
2026-06-29T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك". وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء ياغر، ولواء هجومي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، وكوتشيروف يار، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 300 جندي، و5 مركبات، ومدفعين ميدانيين، و3 محطات حرب إلكترونية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، و17 مركبة، ومدفعًا، ومحطة حرب إلكترونية".وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين ميكانيكيين ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات بوغاييفكا، وبتروفكا، وبيلي كولوديز، ولوسيفكا، وستاريتسا.وأوضح البيان أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات تشابلينو، وغافريلوفكا، وكولوميتسي، وريفني في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وليوبيتسكي، ودانيلوفكا، وأوميلنيك في مقاطعة زابوروجيه.وفي كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الـ25 تدمير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتتقدم وحدات من فرقة البنادق الآلية 67 غربًا، حيث استولت على 4 معاقل للعدو و48 مبنى.وأكد البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، قُتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، ونظامان آليان أرضيان، ومستودع ذخيرة في المدينة".وأفاد البيان بأن "العدو تكبد خسائر في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وبلغت أكثر من 240 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "M113" أمريكيتا الصنع، و22 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "استولت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع وخطوط أكثر تقدمًا. وتم تدمير القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية للدفاع الإقليمي". وأضاف: "بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، 225 جنديًا. وتم تدمير 6 مركبات قتالية مدرعة غربية الصنع، و14 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".وأضاف أن مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف، وكوشوغوم، وشيفتشينكيفسكي، ويوركيفكا في منقاطعة زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاعالدفاع الروسية تعلن استهداف مصفاة نفط تستخدمها القوات الأوكرانية قرب زابوروجيه
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع

09:09 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 09:44 GMT 29.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وجاء في البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف: "في بلدة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة في جميع الاتجاهات، وتطهر المنطقة الجنوبية الغربية من البلدة من مجموعات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تحييد ما يصل إلى 95 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و18 مركبة، و31 نظامًا آليًا أرضيًا".

وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء ياغر، ولواء هجومي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، وكوتشيروف يار، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 300 جندي، و5 مركبات، ومدفعين ميدانيين، و3 محطات حرب إلكترونية".
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05:59 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، و17 مركبة، ومدفعًا، ومحطة حرب إلكترونية".
وتابع: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي. وتعرضت القوات المسلحة الأوكرانية، من ألوية ميكانيكية وجوية ولواءين للدفاع الإقليمي، لأضرار في القوات والمعدات بالقرب من بلدات لوزكي، ومارينو، ورياسن، وبيلايا بيريزا في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين ميكانيكيين ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات بوغاييفكا، وبتروفكا، وبيلي كولوديز، ولوسيفكا، وستاريتسا.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وقامت بهزيمة الأفراد وتدمير المعدات التابعة لألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، و3 ألوية هجوم محمولة جوًا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية.
وأوضح البيان أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات تشابلينو، وغافريلوفكا، وكولوميتسي، وريفني في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وليوبيتسكي، ودانيلوفكا، وأوميلنيك في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف: "خسر العدو أكثر من 485 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات".

مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 09:13 GMT
وفي كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الـ25 تدمير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتتقدم وحدات من فرقة البنادق الآلية 67 غربًا، حيث استولت على 4 معاقل للعدو و48 مبنى.
وأكد البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، قُتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، ونظامان آليان أرضيان، ومستودع ذخيرة في المدينة".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فإنه "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عززت الوحدات مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وتعرضت قوات ومعدات لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية، أحدهما ميكانيكي والآخر مشاة آلية، بالإضافة إلى لواءين محمولين جواً وآخر هجوميين جبليين، لأضرار قرب بلدات سلافيانسك، ودروجكوفكا، وكلينوفوي، وأوريخوفاتكا، ونيكانوروفكا، ونيكولايفكا، وستينكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفاد البيان بأن "العدو تكبد خسائر في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وبلغت أكثر من 240 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "M113" أمريكيتا الصنع، و22 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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27 يونيو, 09:22 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "استولت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع وخطوط أكثر تقدمًا. وتم تدمير القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية للدفاع الإقليمي".
وقد وقعت الهزائم في مناطق بودليمان، ونيجنيايا جورافكا، وشيكوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف: "بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، 225 جنديًا. وتم تدمير 6 مركبات قتالية مدرعة غربية الصنع، و14 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 80 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و17 مركبة، و3 محطات حرب إلكترونية".

وأضاف أن مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف، وكوشوغوم، وشيفتشينكيفسكي، ويوركيفكا في منقاطعة زابوروجيه.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
26 يونيو, 19:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الروسية تعلن استهداف مصفاة نفط تستخدمها القوات الأوكرانية قرب زابوروجيه
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