https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغوداروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114802005.html

القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T09:09+0000

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وجاء في البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة بوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك". وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء ياغر، ولواء هجومي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، وكوتشيروف يار، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 300 جندي، و5 مركبات، ومدفعين ميدانيين، و3 محطات حرب إلكترونية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، و17 مركبة، ومدفعًا، ومحطة حرب إلكترونية".وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين ميكانيكيين ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات بوغاييفكا، وبتروفكا، وبيلي كولوديز، ولوسيفكا، وستاريتسا.وأوضح البيان أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات تشابلينو، وغافريلوفكا، وكولوميتسي، وريفني في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وليوبيتسكي، ودانيلوفكا، وأوميلنيك في مقاطعة زابوروجيه.وفي كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الـ25 تدمير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتتقدم وحدات من فرقة البنادق الآلية 67 غربًا، حيث استولت على 4 معاقل للعدو و48 مبنى.وأكد البيان: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، قُتل أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، ونظامان آليان أرضيان، ومستودع ذخيرة في المدينة".وأفاد البيان بأن "العدو تكبد خسائر في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وبلغت أكثر من 240 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "M113" أمريكيتا الصنع، و22 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "استولت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع وخطوط أكثر تقدمًا. وتم تدمير القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية للدفاع الإقليمي". وأضاف: "بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، 225 جنديًا. وتم تدمير 6 مركبات قتالية مدرعة غربية الصنع، و14 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة حرب إلكترونية".وأضاف أن مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف، وكوشوغوم، وشيفتشينكيفسكي، ويوركيفكا في منقاطعة زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوي الروسي تتصدى لـ213 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل- وزارة الدفاعالدفاع الروسية تعلن استهداف مصفاة نفط تستخدمها القوات الأوكرانية قرب زابوروجيه

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