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بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
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https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تسقط-209--طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1114798452.html
القوات الروسية تسقط 209 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 209 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل . 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T05:59+0000
2026-06-29T05:59+0000
روسيا
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وقات الدفاع في بيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 28 حزيران /يونيو وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 29 يونيو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك، وكالوغا وكورسك، وأوريول، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وتول، وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت التسلل إلى مواقعها
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعتي-زابوروجيه-ودنيبروبيتروفسك---وزارة-الدفاع-1114797596.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تسقط 209 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات – وزارة الدفاع

05:59 GMT 29.06.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل .
وقات الدفاع في بيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 28 حزيران /يونيو وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 29 يونيو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك، وكالوغا وكورسك، وأوريول، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وتول، وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع
04:12 GMT

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تقضي على مجموعة عسكرية أوكرانية حاولت التسلل إلى مواقعها
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