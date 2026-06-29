https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعتي-زابوروجيه-ودنيبروبيتروفسك---وزارة-الدفاع-1114797596.html

القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي، أربع بلدات في منطقة العمليات... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T04:12+0000

2026-06-29T04:12+0000

2026-06-29T05:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية في الفترة الممتدة من 22 - 28 أيار/مايو.وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: اثنتان في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زابوروجيا وسومي.وفي الفترة الممتدة من 15 - 21 حزيران/ يونيو الجاري، حررت القوات الروسية 5 بلدات - جميعها في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت دفاعات العدو المتراصة وحررت بلدة بيسانتسي بالكامل.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114757007.html

https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-قرية-إيفولجانسكوي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1114649950.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم