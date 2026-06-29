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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعتي-زابوروجيه-ودنيبروبيتروفسك---وزارة-الدفاع-1114797596.html
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي، أربع بلدات في منطقة العمليات... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T04:12+0000
2026-06-29T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية في الفترة الممتدة من 22 - 28 أيار/مايو.وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: اثنتان في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زابوروجيا وسومي.وفي الفترة الممتدة من 15 - 21 حزيران/ يونيو الجاري، حررت القوات الروسية 5 بلدات - جميعها في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت دفاعات العدو المتراصة وحررت بلدة بيسانتسي بالكامل.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114757007.html
https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-قرية-إيفولجانسكوي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1114649950.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع

04:12 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 05:00 GMT 29.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي، أربع بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية في الفترة الممتدة من 22 - 28 أيار/مايو.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
27 يونيو, 09:22 GMT
وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: اثنتان في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زابوروجيا وسومي.
وفي الفترة الممتدة من 15 - 21 حزيران/ يونيو الجاري، حررت القوات الروسية 5 بلدات - جميعها في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت دفاعات العدو المتراصة وحررت بلدة بيسانتسي بالكامل.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
24 يونيو, 09:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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