https://sarabic.ae/20260629/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعتي-زابوروجيه-ودنيبروبيتروفسك---وزارة-الدفاع-1114797596.html
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي، أربع بلدات في منطقة العمليات... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T04:12+0000
2026-06-29T04:12+0000
2026-06-29T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية في الفترة الممتدة من 22 - 28 أيار/مايو.وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: اثنتان في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زابوروجيا وسومي.وفي الفترة الممتدة من 15 - 21 حزيران/ يونيو الجاري، حررت القوات الروسية 5 بلدات - جميعها في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت دفاعات العدو المتراصة وحررت بلدة بيسانتسي بالكامل.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114757007.html
https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-قرية-إيفولجانسكوي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1114649950.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك - وزارة الدفاع
04:12 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 05:00 GMT 29.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي، أربع بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انتقال 4 بلدات إلى سيطرة القوات المسلحة الروسية في الفترة الممتدة من 22 - 28 أيار/مايو.
وتوزعت البلدات الأربع كالآتي: اثنتان في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وواحدة في كل من مقاطعتي زابوروجيا وسومي.
وفي الفترة الممتدة من 15 - 21 حزيران/ يونيو الجاري، حررت القوات الروسية 5 بلدات - جميعها في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، أن القوات المسلحة التابعة لها، حررت بعد عمليات مكثفة، بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت دفاعات العدو المتراصة وحررت بلدة بيسانتسي بالكامل
.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.