جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260627/جهاز-الأمن-الروسي-خسائر-كبيرة-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-سومي-1114754083.html
جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي
جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبدون... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T04:11+0000
2026-06-27T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يفيد أقارب أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن العسكريين الذين جرى تجنيدهم قسرًا رغم معاناتهم من أمراض مزمنة يلقون حتفهم بأعداد كبيرة في مواقع القتال". وأضافت المصادر أن جثث القتلى تبقى، في كثير من الأحيان، داخل التحصينات الترابية، بينما تُدرج أسماؤهم في قوائم المفقودين. وتعمل في مقاطعة سومي مجموعة قوات "الشمال" الروسية. ووفقًا للبيانات الروسية، فقدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع، في منطقة مسؤولية هذه المجموعة، أكثر من 1575 عسكريًا، وخمس مركبات مدرعة، و88 آلية، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومنظومتي راجمات صواريخ متعددة، و11 محطة للحرب الإلكترونية ومكافحة البطاريات. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-قرية-إيفولجانسكوي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1114649950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي

04:11 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 05:10 GMT 27.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبدون خسائر كبيرة في مقاطعة سومي.
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يفيد أقارب أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن العسكريين الذين جرى تجنيدهم قسرًا رغم معاناتهم من أمراض مزمنة يلقون حتفهم بأعداد كبيرة في مواقع القتال".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
24 يونيو, 09:10 GMT
وأضافت المصادر أن جثث القتلى تبقى، في كثير من الأحيان، داخل التحصينات الترابية، بينما تُدرج أسماؤهم في قوائم المفقودين.
وتعمل في مقاطعة سومي مجموعة قوات "الشمال" الروسية. ووفقًا للبيانات الروسية، فقدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع، في منطقة مسؤولية هذه المجموعة، أكثر من 1575 عسكريًا، وخمس مركبات مدرعة، و88 آلية، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومنظومتي راجمات صواريخ متعددة، و11 محطة للحرب الإلكترونية ومكافحة البطاريات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала