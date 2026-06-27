https://sarabic.ae/20260627/جهاز-الأمن-الروسي-خسائر-كبيرة-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-سومي-1114754083.html
جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي
جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبدون... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T04:11+0000
2026-06-27T04:11+0000
2026-06-27T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يفيد أقارب أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن العسكريين الذين جرى تجنيدهم قسرًا رغم معاناتهم من أمراض مزمنة يلقون حتفهم بأعداد كبيرة في مواقع القتال". وأضافت المصادر أن جثث القتلى تبقى، في كثير من الأحيان، داخل التحصينات الترابية، بينما تُدرج أسماؤهم في قوائم المفقودين. وتعمل في مقاطعة سومي مجموعة قوات "الشمال" الروسية. ووفقًا للبيانات الروسية، فقدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع، في منطقة مسؤولية هذه المجموعة، أكثر من 1575 عسكريًا، وخمس مركبات مدرعة، و88 آلية، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومنظومتي راجمات صواريخ متعددة، و11 محطة للحرب الإلكترونية ومكافحة البطاريات. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-قرية-إيفولجانسكوي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1114649950.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
جهاز الأمن الروسي: خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة سومي
04:11 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 05:10 GMT 27.06.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبدون خسائر كبيرة في مقاطعة سومي.
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يفيد أقارب أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن العسكريين الذين جرى تجنيدهم قسرًا رغم معاناتهم من أمراض مزمنة يلقون حتفهم بأعداد كبيرة في مواقع القتال".
وأضافت المصادر أن جثث القتلى تبقى، في كثير من الأحيان، داخل التحصينات الترابية، بينما تُدرج أسماؤهم في قوائم المفقودين.
وتعمل في مقاطعة سومي مجموعة قوات "الشمال" الروسية. ووفقًا للبيانات الروسية، فقدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع، في منطقة مسؤولية هذه المجموعة، أكثر من 1575 عسكريًا، وخمس مركبات مدرعة، و88 آلية، و12 قطعة مدفعية ميدانية، ومنظومتي راجمات صواريخ متعددة، و11 محطة للحرب الإلكترونية ومكافحة البطاريات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.