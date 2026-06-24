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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260624/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-قرية-إيفولجانسكوي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1114649950.html
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي، وحسّنت مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة على... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T09:10+0000
2026-06-24T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي، وتتقدم القوات يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن حدود الدولة، مؤمّنةً سلامة المدنيين".وأضاف: "في مدينة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، هجومها في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، واستهدفت مجموعات متفرقة من العدو. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 114 مبنى، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديًا، ومركبة مدرعة و13 مركبة ومركبتين رباعيتي الدفع و3 قطع مدفعية، و21 نظامًا آليًا أرضيًا، و21 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة".وأوضح بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".كما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".وأضاف: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 310 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنّت القوات الجوية للطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، هجومًا على مركز الأنظمة غير المأهولة التابع لقوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل، ومستودعات الذخيرة ومرافق تخزين الوقود، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع إطلاقها، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260623/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1114616187.html
https://sarabic.ae/20260617/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتوزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1114426215.html
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الجيش الروسي يحرر بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

09:10 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 09:28 GMT 24.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي، وحسّنت مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي، وتتقدم القوات يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن حدود الدولة، مؤمّنةً سلامة المدنيين".

وأشار البيان إلى "قيام قوات مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "براولر" أمريكية الصنع، ورادارًا محمولًا لكشف الأهداف".

وأضاف: "في مدينة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، هجومها في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، واستهدفت مجموعات متفرقة من العدو. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 114 مبنى، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديًا، ومركبة مدرعة و13 مركبة ومركبتين رباعيتي الدفع و3 قطع مدفعية، و21 نظامًا آليًا أرضيًا، و21 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة".

وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 14 قنبلة جوية موجّهة، و584 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضح بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة - وزارة الدفاع
أمس, 09:17 GMT
كما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".

وتابع البيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 465 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأضاف: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 310 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنّت القوات الجوية للطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، هجومًا على مركز الأنظمة غير المأهولة التابع لقوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل، ومستودعات الذخيرة ومرافق تخزين الوقود، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومواقع إطلاقها، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
17 يونيو, 09:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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