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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260623/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1114616187.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T09:17+0000
2026-06-23T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الدفاع في بيان: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" هجومها في جميع الاتجاهات، واستهدفت مجموعات معادية متفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من القرية. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تطهير 128 مبنى من أيدي المسلحين الأوكرانيين. وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 90 جنديًا، و22 مركبة، ومدفع ميداني، وثلاث مركبات رباعية الدفع، ومحطة حرب إلكترونية، و29 نظامًا آليًا أرضيًا، و22 محطة تحكم بالطائرات المسيرة".وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير نظام حرب إلكترونية، ونظام رادا "آر بي إس-42" المضاد للبطاريات، وهو نظام إسرائيلي الصنع".وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 330عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 13 قنبلة جوية موجّهة، و 5 صواريخ من طراز "ستورم شادو" و462 طائرة مسيرة أوكرانية.وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260617/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتوزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1114426215.html
https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html
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روسيا

القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة - وزارة الدفاع

09:17 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 09:32 GMT 23.06.2026)
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورحررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo / Министерство обороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
قالت الدفاع في بيان: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" هجومها في جميع الاتجاهات، واستهدفت مجموعات معادية متفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من القرية. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تطهير 128 مبنى من أيدي المسلحين الأوكرانيين. وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 90 جنديًا، و22 مركبة، ومدفع ميداني، وثلاث مركبات رباعية الدفع، ومحطة حرب إلكترونية، و29 نظامًا آليًا أرضيًا، و22 محطة تحكم بالطائرات المسيرة".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير نظام حرب إلكترونية، ونظام رادا "آر بي إس-42" المضاد للبطاريات، وهو نظام إسرائيلي الصنع".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
17 يونيو, 09:25 GMT
وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 330عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 13 قنبلة جوية موجّهة، و 5 صواريخ من طراز "ستورم شادو" و462 طائرة مسيرة أوكرانية.

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية"

وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الداعمة للجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
21 يونيو, 09:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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