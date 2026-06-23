https://sarabic.ae/20260623/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1114616187.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T09:17+0000

2026-06-23T09:17+0000

2026-06-23T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قالت الدفاع في بيان: "في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" هجومها في جميع الاتجاهات، واستهدفت مجموعات معادية متفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من القرية. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تطهير 128 مبنى من أيدي المسلحين الأوكرانيين. وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 90 جنديًا، و22 مركبة، ومدفع ميداني، وثلاث مركبات رباعية الدفع، ومحطة حرب إلكترونية، و29 نظامًا آليًا أرضيًا، و22 محطة تحكم بالطائرات المسيرة".وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير نظام حرب إلكترونية، ونظام رادا "آر بي إس-42" المضاد للبطاريات، وهو نظام إسرائيلي الصنع".وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 330عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 13 قنبلة جوية موجّهة، و 5 صواريخ من طراز "ستورم شادو" و462 طائرة مسيرة أوكرانية.وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنى التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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https://sarabic.ae/20260621/القوات-الروسية-تستهدف-مصافي-النفط-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-للجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1114554855.html

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