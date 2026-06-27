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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114757007.html
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات "الشرق" التابعة لها حررت بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T09:22+0000
2026-06-27T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأعلنت الوزارة أن، "تحرير نوفوسكيليفاتويه سمح لمجموعة قوات "الشرق" بتعزيز قوتها على الضفة الغربية لنهر غايتشورا وزعزعة استقرار القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع أن السيطرة على خط الدفاع، يمهد الطريق لمزيد من تقدم قوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.تقدم روسي كبير في كراسني ليمان وكونستانتينوفكاكما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها غربًا في مدينة كراسني ليمان، حيث تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين التابع لقوات الغرب، تقدمها غربًا وتدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية شنت غارة جوية باستخدام قنابل "فاب- 500" على مسلحين يحاولون الفرار في كراسني ليمان، بهدف عزل منطقة القتال، ما أسفر عن تحييد نحو 30 جنديًا أوكرانيًا.وأضاف البيان: "في يوم واحد فقط، تكبد العدو خسائر بلغت نحو 40 مسلحًا في منطقة كراسني ليمان، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وأربعة منظومات آلية، وتسع نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة".وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، تُجري وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب، عمليات هجومية مكثفة في جميع الاتجاهات، وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".وأكدت الوزارة أن قوات "الغرب"، كبدت قوات كييف خسائر بلغت 220 عسكريا.وجاء في البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 205 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز نوفاتور، و14 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، في منطقة نفوذ قوات الشمال".وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 305 عسكريين، وناقلة جند مدرعة "بوسيفالوس" وسبع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعي ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية".وأضافت الدفاع الروسية أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى "استهداف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى".كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز فلامنغو، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح، تابعة لقوات نظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات روسية تدمر مراكز قيادة عسكرية أوكرانية وتحيد نحو 50 عنصرا في دونيتسك.. فيديوالطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/قوات-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-150-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خاركوف--مصدر-لـسبوتنيك-1114754562.html
https://sarabic.ae/20260627/استهداف-مصانع-تخدم-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1114754397.html
https://sarabic.ae/20260626/مسيرات-غيران--2-الروسية-تدمر-5-قاطرات-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1114749246.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

09:22 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 10:21 GMT 27.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات "الشرق" التابعة لها حررت بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات نظام كييف خسائر هائلة في الأرواح والعتاد.
وأعلنت الوزارة أن، "تحرير نوفوسكيليفاتويه سمح لمجموعة قوات "الشرق" بتعزيز قوتها على الضفة الغربية لنهر غايتشورا وزعزعة استقرار القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت وزارة الدفاع أن السيطرة على خط الدفاع، يمهد الطريق لمزيد من تقدم قوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت الوزارة في بيانها: خلال تحرير نوفوسكيليفاتويه، دمرت القوات الروسية ما يصل إلى 100 مقاتل أوكراني و5 مركبات مدرعة، وستة أنظمة روبوتية أرضية، وست عشرة طائرة مروحية سداسية المراوح من طراز بابا ياغا".

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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قوات "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 150 موقعا عسكريا أوكرانيا في خاركوف- مصدر لـ"سبوتنيك"
05:15 GMT

تقدم روسي كبير في كراسني ليمان وكونستانتينوفكا

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها غربًا في مدينة كراسني ليمان، حيث تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين التابع لقوات الغرب، تقدمها غربًا وتدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".
كما أشارت الوزارة إلى أن وحدات من فرقة البنادق الآلية السابعة والستين في الجزء الشمالي الغربي من المدينة استولت على خمسة حصون ودمرت 57 مبنى.
وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية شنت غارة جوية باستخدام قنابل "فاب- 500" على مسلحين يحاولون الفرار في كراسني ليمان، بهدف عزل منطقة القتال، ما أسفر عن تحييد نحو 30 جنديًا أوكرانيًا.

وجاء في بيان الوزارة: لعزل منطقة القتال في الضواحي الغربية لقرية كراسني ليمان، شنت أطقم القوات الجوية الروسية غارات جوية باستخدام قنابل "فاب 500" الانزلاقية على مسلحين من وحدات اللواء الميكانيكي الستين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا يحاولون الفرار من البلدة إلى مركز غولوبيه أوزيرا الترفيهي، ونتيجة لذلك، تم تحييد نحو 30 جنديًا أوكرانيًا.

قوات الشرق طواقم الطائرات (طائرة) المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
04:34 GMT
وأضاف البيان: "في يوم واحد فقط، تكبد العدو خسائر بلغت نحو 40 مسلحًا في منطقة كراسني ليمان، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وأربعة منظومات آلية، وتسع نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة".
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، تُجري وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب، عمليات هجومية مكثفة في جميع الاتجاهات، وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحرير 70 مبنى، وتحييد ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفعين ذاتيي الحركة، و16 سيارة، و21 منظومة روبوتية أرضيًا، ومحطة حرب إلكترونية".

وأكدت الوزارة أن قوات "الغرب"، كبدت قوات كييف خسائر بلغت 220 عسكريا.
وجاء في البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 205 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز نوفاتور، و14 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، في منطقة نفوذ قوات الشمال".
وتمكن تجمع قوات "الجنوب" نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 200 عسكري أوكراني، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
أمس, 19:15 GMT
وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 305 عسكريين، وناقلة جند مدرعة "بوسيفالوس" وسبع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعي ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية".
وأوضحت الوزارة أن تجمع قوات "الشرق" واصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وتمكن بعد تحرير بلدة نوفوسكيليفاتويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، من تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 عسكريا.
وأضافت الدفاع الروسية أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى "استهداف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى".
كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز فلامنغو، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح، تابعة لقوات نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضربات روسية تدمر مراكز قيادة عسكرية أوكرانية وتحيد نحو 50 عنصرا في دونيتسك.. فيديو
الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
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