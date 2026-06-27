https://sarabic.ae/20260627/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1114757007.html

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات "الشرق" التابعة لها حررت بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T09:22+0000

2026-06-27T09:22+0000

2026-06-27T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأعلنت الوزارة أن، "تحرير نوفوسكيليفاتويه سمح لمجموعة قوات "الشرق" بتعزيز قوتها على الضفة الغربية لنهر غايتشورا وزعزعة استقرار القوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع أن السيطرة على خط الدفاع، يمهد الطريق لمزيد من تقدم قوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.تقدم روسي كبير في كراسني ليمان وكونستانتينوفكاكما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها غربًا في مدينة كراسني ليمان، حيث تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين التابع لقوات الغرب، تقدمها غربًا وتدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".وبيّنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية شنت غارة جوية باستخدام قنابل "فاب- 500" على مسلحين يحاولون الفرار في كراسني ليمان، بهدف عزل منطقة القتال، ما أسفر عن تحييد نحو 30 جنديًا أوكرانيًا.وأضاف البيان: "في يوم واحد فقط، تكبد العدو خسائر بلغت نحو 40 مسلحًا في منطقة كراسني ليمان، كما تم تدمير ثلاث سيارات، وأربعة منظومات آلية، وتسع نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة".وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، تُجري وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب، عمليات هجومية مكثفة في جميع الاتجاهات، وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة".وأكدت الوزارة أن قوات "الغرب"، كبدت قوات كييف خسائر بلغت 220 عسكريا.وجاء في البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 205 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز نوفاتور، و14 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "رادا" إسرائيلية الصنع، في منطقة نفوذ قوات الشمال".وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 305 عسكريين، وناقلة جند مدرعة "بوسيفالوس" وسبع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعي ميدان، ومحطتين للحرب الإلكترونية".وأضافت الدفاع الروسية أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 60 عسكريا أوكرانيا.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى "استهداف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى".كما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز فلامنغو، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح، تابعة لقوات نظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربات روسية تدمر مراكز قيادة عسكرية أوكرانية وتحيد نحو 50 عنصرا في دونيتسك.. فيديوالطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260627/قوات-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-150-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خاركوف--مصدر-لـسبوتنيك-1114754562.html

https://sarabic.ae/20260627/استهداف-مصانع-تخدم-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1114754397.html

https://sarabic.ae/20260626/مسيرات-غيران--2-الروسية-تدمر-5-قاطرات-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1114749246.html

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