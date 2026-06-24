ضربات روسية تدمر مراكز قيادة عسكرية أوكرانية وتحيد نحو 50 عنصرا في دونيتسك.. فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيّدت نحو 50 مسلحًا أوكرانيًا بضربات عبر قنابل انزلاقية على مراكز القيادة والانتشار العسكرية الأوكرانية المؤقتة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر لحظات شن غارات جوية بقنابل من طراز "فاب-250" و"فاب-1500" مزودة بوحدة انزلاق وتوجيه موحدة. واستهدفت الغارات نقاط قيادة طائرات مسيرة تابعة للواء الميكانيكي 30 ونقطة انتشار مؤقت للواء الهجوم الجبلي العاشر للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدتي بيلينكوي وفيسوكوإيفانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
🟠وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد تظهر قيام القوات الجوفضائية الروسية بتحييد 50 مسلحًا أوكرانيًا بضربات بواسطة قنابل انزلاقية على مراكز القيادة والانتشار العسكرية الأوكرانية المؤقتة في جمهورية دونيتسك الشعبية pic.twitter.com/YOzxn24pH7— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 24, 2026
وجاء في وصف الفيديو: "نتيجة الغارات، تم تحييد نحو 50 مسلحًا من القوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حررت بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي، وحسّنت مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي، وتتقدم القوات يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن حدود الدولة، مؤمّنةً سلامة المدنيين".
وأشار البيان إلى "قيام قوات مجموعة "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "براولر" أمريكية الصنع، ورادارًا محمولًا لكشف الأهداف".
وأضاف: "في مدينة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، هجومها في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، واستهدفت مجموعات متفرقة من العدو. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تحرير 114 مبنى، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديًا، ومركبة مدرعة و13 مركبة ومركبتين رباعيتي الدفع و3 قطع مدفعية، و21 نظامًا آليًا أرضيًا، و21 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 14 قنبلة جوية موجّهة، و584 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأوضح بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.