https://sarabic.ae/20260627/استهداف-مصانع-تخدم-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1114754397.html
الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات التابعة لها، وجهت ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"؛ مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T04:34+0000
2026-06-27T04:34+0000
2026-06-27T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو اليوم السبت، يظهر ضربة نفذتها طائرة مسيرة من طراز "غيران-2 سيكر" على منشأة للبنية التحتية للطاقة تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي مقاطعة خاركوف باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2". وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، الغارة الجوية التي نفذتها طائرة "غيران-2 سيكر" لاستهداف قاطرتين مخبأتين تحت جسر للمركبات في مدينة زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران الروسي يدمر نقاطا عسكرية أوكرانية في دونيتسك باستخدام قنابل "فاب- 1500"- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260627/جهاز-الأمن-الروسي-خسائر-كبيرة-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-سومي-1114754083.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي - وزارة الدفاع
04:34 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 04:57 GMT 27.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات التابعة لها، وجهت ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"؛ مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المصانع والمنشآت التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو اليوم السبت، يظهر ضربة نفذتها طائرة مسيرة من طراز "غيران-2 سيكر" على منشأة للبنية التحتية للطاقة تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.
وجاء في الوصف المرافق للمقطع المصور: نتيجة للضربة التي استهدفت محطة تحويل كهربائية فرعية بقدرة 330 كيلوفولت في بلدة كونوتوب بمقاطعة سومي، انقطع التيار الكهربائي عن عدد من المنشآت الصناعية والمصانع التي كانت تعمل لصالح التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، أمس الجمعة، بأن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي مقاطعة خاركوف باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2".
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، الغارة الجوية التي نفذتها طائرة "غيران-2 سيكر" لاستهداف قاطرتين مخبأتين تحت جسر للمركبات في مدينة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.