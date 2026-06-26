مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/مسيرات-غيران--2-الروسية-تدمر-5-قاطرات-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1114749246.html
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T19:15+0000
2026-06-26T19:15+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936697_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_49ab2ddb8ab011fd600cd38426b025c0.jpg
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، الغارة الجوية التي نفذتها طائرة "غيران-2 سيكر" لاستهداف قاطرتين مخبأتين تحت جسر للمركبات في مدينة زابوروجيه.وجاء في تعليق الوزارة على الفيديو: تم تسجيل نجاح عملية تدمير الهدف بكاميرات المراقبة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز ومرافق تخزين للأسلحة في العاصمة الأوكرانية كييف.وجاء في البيان: "في الفترة من 20 إلى 26 يونيو(حزيران) من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 5 ضربات مشتركة ، استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية، وشبكات الوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعالدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260626/القوات-الروسية-تدمر-نقطتي-انتشار-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1114716417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936697_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f084fdf078667d1794cd8a5bba06bb91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع

19:15 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي مقاطعة خاركوف باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2".
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، الغارة الجوية التي نفذتها طائرة "غيران-2 سيكر" لاستهداف قاطرتين مخبأتين تحت جسر للمركبات في مدينة زابوروجيه.

إضافة لثلاث قاطرات تقع على خط السكة الحديدية بين بلدتي مالينوفكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.

وجاء في تعليق الوزارة على الفيديو: تم تسجيل نجاح عملية تدمير الهدف بكاميرات المراقبة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز ومرافق تخزين للأسلحة في العاصمة الأوكرانية كييف.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر نقطتي انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
07:39 GMT
وجاء في البيان: "في الفترة من 20 إلى 26 يونيو(حزيران) من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 5 ضربات مشتركة ، استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية، وشبكات الوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала