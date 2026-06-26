https://sarabic.ae/20260626/مسيرات-غيران--2-الروسية-تدمر-5-قاطرات-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1114749246.html
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T19:15+0000
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وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، الغارة الجوية التي نفذتها طائرة "غيران-2 سيكر" لاستهداف قاطرتين مخبأتين تحت جسر للمركبات في مدينة زابوروجيه.وجاء في تعليق الوزارة على الفيديو: تم تسجيل نجاح عملية تدمير الهدف بكاميرات المراقبة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز ومرافق تخزين للأسلحة في العاصمة الأوكرانية كييف.وجاء في البيان: "في الفترة من 20 إلى 26 يونيو(حزيران) من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 5 ضربات مشتركة ، استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية، وشبكات الوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعالدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260626/القوات-الروسية-تدمر-نقطتي-انتشار-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1114716417.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مسيرات "غيران- 2" الروسية تدمر 5 قاطرات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه وخاركوف- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي مقاطعة خاركوف باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2".
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، الغارة الجوية التي نفذتها طائرة "غيران-2 سيكر" لاستهداف قاطرتين مخبأتين تحت جسر للمركبات في مدينة زابوروجيه.
إضافة لثلاث قاطرات تقع على خط السكة الحديدية بين بلدتي مالينوفكا ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في تعليق الوزارة على الفيديو: تم تسجيل نجاح عملية تدمير الهدف بكاميرات المراقبة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز ومرافق تخزين للأسلحة في العاصمة الأوكرانية كييف.
وجاء في البيان: "في الفترة من 20 إلى 26 يونيو(حزيران) من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 5 ضربات مشتركة ، استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية، وشبكات الوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.