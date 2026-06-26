https://sarabic.ae/20260626/القوات-الروسية-تدمر-نقطتي-انتشار-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1114716417.html
القوات الروسية تدمر نقطتي انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تدمر نقطتي انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت نقطتي انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T07:39+0000
2026-06-26T07:39+0000
2026-06-26T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "أرسلت فرق الاستطلاع الإحداثيات إلى المدفعية، التي دمرت الهدف وعناصره بقصف مباشر من مدفع "D-20" عيار 152 ملم".كما رصدت فرق الاستطلاع موقعًا مؤقتًا آخر، حيث أفادت معلومات استخبارية بوجود ما يصل إلى 3 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتقدم على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك وتسيطر على 127 مبنى- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260626/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-660-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114714240.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
القوات الروسية تدمر نقطتي انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت نقطتي انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "أرسلت فرق الاستطلاع الإحداثيات إلى المدفعية، التي دمرت الهدف وعناصره بقصف مباشر من مدفع "D-20" عيار 152 ملم".
وأضاف: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى طاقم مدفع D-30. وقد دمرت ضربة مباشرة من مدفع عيار 122 ملم المنزل الذي كان العدو يختبئ فيه".
كما رصدت فرق الاستطلاع موقعًا مؤقتًا آخر، حيث أفادت معلومات استخبارية بوجود ما يصل إلى 3 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.