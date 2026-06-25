https://sarabic.ae/20260625/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-وتسيطر-على-127-مبنى--وزارة-الدفاع--1114685207.html
القوات الروسية تتقدم على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك وتسيطر على 127 مبنى- وزارة الدفاع
القوات الروسية تتقدم على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك وتسيطر على 127 مبنى- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدّمت على محور كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على 127... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T10:33+0000
2026-06-25T10:33+0000
2026-06-25T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عمليات هجومية نشطة في جميع الاتجاهات. وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة. وتم تحرير 127 مبنى خلال 24 ساعة. كما تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و18 مركبة، و20 نظامًا آليًا أرضيًا". وتابع: "وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 210 جنود، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسر العدو أكثر من 290 جنديًا، و15 مركبة، ومدفعين ميدانيين، و5 محطات حرب إلكترونية".وتابع: "في مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات زمليانوي يار ولوسيفكا وبترو إيفانوفكا وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".وأشار إلى أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات كولوميتسي، وبودغافريلوفكا، وبوكروفسكوي، ومالينوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبارفينوفكا، وسفوبودا، وأوميلنيك في مقاطعة زابوروجيه. وأكدت اللقطات من طائرات مسيرة أن الغارات الجوية، بما في ذلك الغارة على معبر النهر، دمرت الأهداف.وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 320 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية".ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدتي نيجنيايا جورافكا وبودليمان في مقاطعة خاركوف، وكذلك بلدة شتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومركبتين مدرعتين من طراز"HMMWV" أمريكيتي الصنع، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربيتا الصنع".وفي منطقة كراسني ليمان، قال البيان: ""استولت وحدات من الفرقة 67، المتقدمة غربًا، على 9 معاقل للعدو واحتلت 38 مبنى".وأضاف: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تدمير ما يصل إلى 35 عنصرًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين، و8 أنظمة روبوتية أرضية، ومستودعين للذخيرة في المدينة".ووفقا بيان وزارة الدفاع فإنه "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد أنه "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا، و7 مركبات، و4 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 17 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و762 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالميةالدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
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القوات الروسية تتقدم على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك وتسيطر على 127 مبنى- وزارة الدفاع
10:33 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 11:06 GMT 25.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدّمت على محور كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على 127 مبنى.
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نفذت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، عمليات هجومية نشطة في جميع الاتجاهات. وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات العدو المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة. وتم تحرير 127 مبنى خلال 24 ساعة. كما تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومدفع، و18 مركبة، و20 نظامًا آليًا أرضيًا".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة، ودحرت تشكيلات من 4 ألوية ميكانيكية، محمولة جوًا وهجومية وهجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، ودروجكوفكا، ونيكولايفكا، وبيسكونوفكا، ومالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 210 جنود، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسر العدو أكثر من 290 جنديًا، و15 مركبة، ومدفعين ميدانيين، و5 محطات حرب إلكترونية".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، وقد دحرت القوات والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية والمحمولة جوًا ولواء الدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات إيفوتكا، وتولستودوبوفو، وكيانيتسا في مقاطعة سومي".
وتابع: "في مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات زمليانوي يار ولوسيفكا وبترو إيفانوفكا وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".
وأكد بيان الدفاع الروسية أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في عمق مواقع العدو، وحيّدت أفراد ودمرت معدات لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".
وأشار إلى أن الأضرار وقعت في مناطق بلدات كولوميتسي، وبودغافريلوفكا، وبوكروفسكوي، ومالينوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبارفينوفكا، وسفوبودا، وأوميلنيك في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه "تم تنفيذ ضرلة جوية باستخدام قنبلة "فاب-1500"،على معبر ترابي عبر نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي".
وأكدت اللقطات من طائرات مسيرة أن الغارات الجوية، بما في ذلك الغارة على معبر النهر، دمرت الأهداف.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع، فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات بـ3 ألوية هجومية ميكانيكية ومشاة ومظلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات زولوتوي كولوديز، وغروزسكوي، ونوفوغريشينو، ودوبروبيلليا، وفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 320 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية".
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع استراتيجية متقدمة، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعسكرية بـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".
ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدتي نيجنيايا جورافكا وبودليمان في مقاطعة خاركوف، وكذلك بلدة شتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح: "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، ومركبتين مدرعتين من طراز"HMMWV" أمريكيتي الصنع، و17 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربيتا الصنع".
وأضاف: "دعما لقوات "الغرب" الروسية، أطلقت أطقم طائرات "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية 6 قنابل جوية على مسلحين من اللواء الميكانيكي المستقل 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كانوا ينسحبون من كراسني ليمان ويحتمون قرب بلدة شتشوروفو".
وفي منطقة كراسني ليمان، قال البيان: ""استولت وحدات من الفرقة 67، المتقدمة غربًا، على 9 معاقل للعدو واحتلت 38 مبنى".
وأشار إلى أن مفارز الهجوم التابعة للجيش 25، تواصل تدمير تشكيلات متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان.
وأضاف: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تدمير ما يصل إلى 35 عنصرًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين، و8 أنظمة روبوتية أرضية، ومستودعين للذخيرة في المدينة".
ووفقا بيان وزارة الدفاع فإنه "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح أن "الخسائر وقعت بالقرب من بلدتي كوشوجوم ورازوموفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأكد أنه "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا، و7 مركبات، و4 محطات حرب إلكترونية".
وأشار إلى أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 17 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و762 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.