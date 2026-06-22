https://sarabic.ae/20260622/الدفاع-الروسية-استهداف-نقاط-تمركز-وتحكم-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك-بقنابل-طرازفاب-500-1114600500.html
الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"
الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل طراز "فاب-500". 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T14:55+0000
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ونشرت الوزارة لقطات مصورة لصاروخ من طراز" FAB-500" يصيب مركز تحكم طائرات مسيرة وكذلك نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها، دكت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.كما استهدفت الغارات مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلمصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي
الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"
14:55 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 22.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل طراز "فاب-500".
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لصاروخ من طراز" FAB-500" يصيب مركز تحكم طائرات مسيرة وكذلك نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الرسمي: "أظهرت مشاهد المراقبة والتوثيق توجيه ضربات دقيقة باستخدام قنابل "فاب-500" ضد نقطة التحكم بالطائرات المسيرة في محيط بلدة أنوفكا، إلى جانب استهداف نقطة تمركز مؤقتة في إحدى مناطق بلدة دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها، دكت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
كما استهدفت الغارات مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.