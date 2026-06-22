الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/الدفاع-الروسية-استهداف-نقاط-تمركز-وتحكم-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-دونيتسك-بقنابل-طرازفاب-500-1114600500.html
الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"
الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل طراز "فاب-500". 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T14:55+0000
2026-06-22T15:45+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087821751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7715ad370af4f7b89ebf10bb77260e1.jpg
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لصاروخ من طراز" FAB-500" يصيب مركز تحكم طائرات مسيرة وكذلك نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها، دكت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.كما استهدفت الغارات مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلمصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-لمصافي-النفط-ومستودعات-الوقود-التابعة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1114588405.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087821751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f80a9ee32d4a5a77f6034223b71e4506.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي

الدفاع الروسية: استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في دونيتسك بقنابل "فاب-500"

14:55 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 22.06.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة فاب 500 الروسية التي يتم إسقاطها من الجو
قنبلة فاب 500 الروسية التي يتم إسقاطها من الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف نقاط تمركز وتحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بقنابل طراز "فاب-500".
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لصاروخ من طراز" FAB-500" يصيب مركز تحكم طائرات مسيرة وكذلك نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الرسمي: "أظهرت مشاهد المراقبة والتوثيق توجيه ضربات دقيقة باستخدام قنابل "فاب-500" ضد نقطة التحكم بالطائرات المسيرة في محيط بلدة أنوفكا، إلى جانب استهداف نقطة تمركز مؤقتة في إحدى مناطق بلدة دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية".
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه ضربات لمصافي النفط ومستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
10:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها، دكت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مصافي النفط الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة والنقل، فضلاً عن مستودعات الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

كما استهدفت الغارات مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
مصدر لـ"سبوتنيك": المسيرات الروسية دمرت أكثر من 50 مستودعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала