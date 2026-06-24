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الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية
الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر "قراءات بريماكوف": "لقد تآكل الأمن العالمي بشكل كبير. في كثير من النواحي، لا نملك في العالم سوى الردع النووي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحمي العالم من حرب عالمية".وأضاف: "بعد ربع قرن، هل سنشهد هوية دفاعية مستقلة في أوروبا، بمعزل عن الولايات المتحدة؟ بالنسبة لنا، نحن الروس، هذا أمر مهم للغاية، لأن هذه الهوية ستقوم على علاقات عدائية تجاه بلدنا، وهذه العلاقات العدائية ستعزز الانجذاب الداخلي نحو هذه الهوية".وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن "التكنولوجيا تتطور، مرة أخرى، بطريقة تجعل من الواضح الآن احتمال ظهور أنواع جديدة من الأسلحة غير النووية، ولكنها قد تُعادل، على المدى البعيد، القوة التدميرية للأسلحة النووية".وأشار إلى أنه "في الوقت الحاضر، لم نعد نمتلك أي أدوات للتوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في هذا المجال (الأمن العالمي). بل إننا، لنكن صادقين، لا نملك حتى القدرة أو الفرصة للاتفاق على إجراء إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي. نحن لا نمتلك مثل هذه القدرة حاليا".ووفقا له: "ستحدث محاولات انتقامية للاستعمار؛ بل إنها تحدث بالفعل، ولذلك تظهر دول ومجموعات وتشكيلات ونوادٍ تسعى لرفض هذه المحاولات. سيكون العالم مختلفًا بعض الشيء، لكنه سيحمل بالتأكيد جميع سمات عالمنا اليوم".الكرملين: تحويل مصانع السيارات الأمريكية إلى إنتاج السلاح بات أمرا مفهوما بعد أحداث إيران وأوكرانيابوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية
08:26 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 08:58 GMT 24.06.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية.
وقال بيسكوف خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر "قراءات بريماكوف": "لقد تآكل الأمن العالمي بشكل كبير. في كثير من النواحي، لا نملك في العالم سوى الردع النووي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحمي العالم من حرب عالمية".
وأشار إلى أن "التكنولوجيا تتطور حاليًا بشكل يسمح بالتنبؤ بظهور أنواع جديدة من الأسلحة غير النووية، التي قد تعادل في المستقبل من حيث القوة التدميرية القدرات النووية".
وأضاف: "بعد ربع قرن، هل سنشهد هوية دفاعية مستقلة في أوروبا، بمعزل عن الولايات المتحدة؟ بالنسبة لنا، نحن الروس، هذا أمر مهم للغاية، لأن هذه الهوية ستقوم على علاقات عدائية تجاه بلدنا، وهذه العلاقات العدائية ستعزز الانجذاب الداخلي نحو هذه الهوية".
وحول أن روسيا ترى أن تصدعات محددة بدأت تظهر في الغرب، أوضح: "هل سيبقى (مفهوم) الغرب الجماعي موجودًا أم لا ؟ نظرا إلى ظهور تصدعات محددة فيه حاليًا، على الأقل بالنظر إلى ما نراه من منظورنا في موسكو، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستتسع (التصدعات) في المستقبل القريب".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن "التكنولوجيا تتطور، مرة أخرى، بطريقة تجعل من الواضح الآن احتمال ظهور أنواع جديدة من الأسلحة غير النووية، ولكنها قد تُعادل، على المدى البعيد، القوة التدميرية للأسلحة النووية".
وحول أن الردع النووي فعال عالميًا، وروسيا ترى ذلك، قال: "إنه (الردع النووي) فعال. أود أن أؤكد أننا في روسيا الاتحادية نُدرك ذلك تماماً، وهو في الوقت الراهن حجر الزاوية للأمن الدولي".
وأشار إلى أنه "في الوقت الحاضر، لم نعد نمتلك أي أدوات للتوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في هذا المجال (الأمن العالمي). بل إننا، لنكن صادقين، لا نملك حتى القدرة أو الفرصة للاتفاق على إجراء إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي. نحن لا نمتلك مثل هذه القدرة حاليا".
وأوضح: "إن فكرة سعي مجموعة "بريكس" لإنشاء عملة بديلة للدولار فكرة خاطئة. ببساطة، تضم مجموعة "بريكس" الدول التي مُنعت أو قُلّصت حقوقها في استخدام عملة احتياطية. وبالتالي، تستمر عملية زيادة حصة المدفوعات بالعملات الوطنية".
ووفقا له: "ستحدث محاولات انتقامية للاستعمار؛ بل إنها تحدث بالفعل، ولذلك تظهر دول ومجموعات وتشكيلات ونوادٍ تسعى لرفض هذه المحاولات. سيكون العالم مختلفًا بعض الشيء، لكنه سيحمل بالتأكيد جميع سمات عالمنا اليوم".