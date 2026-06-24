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الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية

الكرملين: السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية. 24.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر "قراءات بريماكوف": "لقد تآكل الأمن العالمي بشكل كبير. في كثير من النواحي، لا نملك في العالم سوى الردع النووي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحمي العالم من حرب عالمية".وأضاف: "بعد ربع قرن، هل سنشهد هوية دفاعية مستقلة في أوروبا، بمعزل عن الولايات المتحدة؟ بالنسبة لنا، نحن الروس، هذا أمر مهم للغاية، لأن هذه الهوية ستقوم على علاقات عدائية تجاه بلدنا، وهذه العلاقات العدائية ستعزز الانجذاب الداخلي نحو هذه الهوية".وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن "التكنولوجيا تتطور، مرة أخرى، بطريقة تجعل من الواضح الآن احتمال ظهور أنواع جديدة من الأسلحة غير النووية، ولكنها قد تُعادل، على المدى البعيد، القوة التدميرية للأسلحة النووية".وأشار إلى أنه "في الوقت الحاضر، لم نعد نمتلك أي أدوات للتوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في هذا المجال (الأمن العالمي). بل إننا، لنكن صادقين، لا نملك حتى القدرة أو الفرصة للاتفاق على إجراء إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي. نحن لا نمتلك مثل هذه القدرة حاليا".ووفقا له: "ستحدث محاولات انتقامية للاستعمار؛ بل إنها تحدث بالفعل، ولذلك تظهر دول ومجموعات وتشكيلات ونوادٍ تسعى لرفض هذه المحاولات. سيكون العالم مختلفًا بعض الشيء، لكنه سيحمل بالتأكيد جميع سمات عالمنا اليوم".الكرملين: تحويل مصانع السيارات الأمريكية إلى إنتاج السلاح بات أمرا مفهوما بعد أحداث إيران وأوكرانيابوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية

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