https://sarabic.ae/20260624/الكرملين-بشأن-محاسبة-نظام-كييف-قانونيا-أمر-حتمي-ولكل-شي-أوانه-1114647194.html

الكرملين بشأن محاسبة نظام كييف قانونيا: أمر حتمي ولكل شيء أوانه

الكرملين بشأن محاسبة نظام كييف قانونيا: أمر حتمي ولكل شيء أوانه

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية يجب أن تُحاسب قانونيًا على الجرائم المرتكبة من قبلها، مشيرًا إلى أن هذه... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T07:35+0000

2026-06-24T07:35+0000

2026-06-24T08:27+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن ضرورة تقديم قيادة نظام كييف إلى المساءلة القانونية: "يجب القيام بذلك، لأن الجرائم واضحة، ويتم توثيقها وأرشفتها بشكل دقيق، وهي ما تزال مطروحة على جدول الأعمال، ولن ينساها أحد".وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن الجيش الروسي والوكالات الأخرى تعمل على مدار الساعة لتقليل عواقب ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية.وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "الوضع على خطوط المواجهة يتدهور يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، الديناميكيات واضحة. قواتنا تتقدم على طول الجبهة بأكملها". وأوضح أنه "في وقت معين، ستبدأ عمليات لا رجعة فيها بالنسبة لنظام كييف".وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستمضي قدمًا في جميع المجالات، معتمدة على الاستقرار الاقتصادي والإنجازات العسكرية الجارية.بوتين: القوات الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا بدونيتسكبوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف

https://sarabic.ae/20260623/بوتين-روسيا-مستعدة-لإجراء-محادثات-سلام-مع-أوكرانيا-على-أساس-اتفاقيات-إسطنبول-2022-1114633756.html

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