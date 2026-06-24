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الكرملين بشأن محاسبة نظام كييف قانونيا: أمر حتمي ولكل شيء أوانه
الكرملين بشأن محاسبة نظام كييف قانونيا: أمر حتمي ولكل شيء أوانه
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية يجب أن تُحاسب قانونيًا على الجرائم المرتكبة من قبلها، مشيرًا إلى أن هذه... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T07:35+0000
2026-06-24T08:27+0000
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن ضرورة تقديم قيادة نظام كييف إلى المساءلة القانونية: "يجب القيام بذلك، لأن الجرائم واضحة، ويتم توثيقها وأرشفتها بشكل دقيق، وهي ما تزال مطروحة على جدول الأعمال، ولن ينساها أحد".وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن الجيش الروسي والوكالات الأخرى تعمل على مدار الساعة لتقليل عواقب ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية.وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "الوضع على خطوط المواجهة يتدهور يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، الديناميكيات واضحة. قواتنا تتقدم على طول الجبهة بأكملها". وأوضح أنه "في وقت معين، ستبدأ عمليات لا رجعة فيها بالنسبة لنظام كييف".وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستمضي قدمًا في جميع المجالات، معتمدة على الاستقرار الاقتصادي والإنجازات العسكرية الجارية.بوتين: القوات الروسية تحكم قبضتها وتسيطر بشكل شبه كامل على مدينة كونستانتينوفكا بدونيتسكبوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
https://sarabic.ae/20260623/بوتين-روسيا-مستعدة-لإجراء-محادثات-سلام-مع-أوكرانيا-على-أساس-اتفاقيات-إسطنبول-2022-1114633756.html
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الكرملين بشأن محاسبة نظام كييف قانونيا: أمر حتمي ولكل شيء أوانه

07:35 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 08:27 GMT 24.06.2026)
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية يجب أن تُحاسب قانونيًا على الجرائم المرتكبة من قبلها، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع موثّقة ومحفوظة ولن يتم نسيانها.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن ضرورة تقديم قيادة نظام كييف إلى المساءلة القانونية: "يجب القيام بذلك، لأن الجرائم واضحة، ويتم توثيقها وأرشفتها بشكل دقيق، وهي ما تزال مطروحة على جدول الأعمال، ولن ينساها أحد".

وأضاف: "لكل شيء أوانه"، في إشارة إلى مسألة محاسبة المسؤولين الأوكرانيين قانونيًا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن الجيش الروسي والوكالات الأخرى تعمل على مدار الساعة لتقليل عواقب ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية.

وأضاف بيسكوف: "يقاوم نظام كييف بكل ما أوتي من قوة، ويلجأ إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية، نظراً لطبيعته النازية الواضحة. وصرّح الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، بأنه من الممكن تمامًا الحدّ من هذه الهجمات، بل يجب الحدّ منها. هذه مهمة جيشنا، ومهمة الأجهزة الأخرى، التي تعمل على مدار الساعة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
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أمس, 15:20 GMT
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "الوضع على خطوط المواجهة يتدهور يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، الديناميكيات واضحة. قواتنا تتقدم على طول الجبهة بأكملها". وأوضح أنه "في وقت معين، ستبدأ عمليات لا رجعة فيها بالنسبة لنظام كييف".

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي، إلى أن أوكرانيا، نتيجةً لإخفاقاتها في ساحة المعركة، تستهدف أهدافًا مدنية، وتسعى إلى تعطيل إمدادات الطاقة، وتعطيل الموسم السياحي في روسيا. وأمر بوتين باتخاذ تدابير إضافية للحد من تأثير هجمات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستمضي قدمًا في جميع المجالات، معتمدة على الاستقرار الاقتصادي والإنجازات العسكرية الجارية.
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