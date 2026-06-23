https://sarabic.ae/20260623/بوتين-روسيا-مستعدة-لإجراء-محادثات-سلام-مع-أوكرانيا-على-أساس-اتفاقيات-إسطنبول-2022-1114633756.html

بوتين: روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول 2022

بوتين: روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول 2022

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T15:20+0000

2026-06-23T15:20+0000

2026-06-23T15:20+0000

روسيا

العالم

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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا يجب أن تُجرى انطلاقًا من الوقائع القائمة على الأرض.وأكّد الرئيس الروسي أنه لا يرى أي سبب يدعو موسكو إلى التراجع عن هذه الاتفاقات.وأضاف: "لكن بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، وعلى الآليات التي نوقشت في أنكوريج، وعلى الواقع، والأهم من ذلك، الواقع على الأرض، فضلًا عن المبادئ التي حددتها قبل عامين خلال كلمتي في وزارة الخارجية".وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "سنواصل المضي قدمًا بثقة على جميع المحاور، لضمان أمن مواطنينا، وحل القضايا ذات الطابع الاقتصادي على مستوى البلاد وفي الأقاليم الروسية، بالاعتماد على ما نمر به من استقرار في مجالات الاقتصاد، والمالية العامة، وتعزيز القوات المسلحة".بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف

https://sarabic.ae/20260623/بوتين-الوضع-الميداني-على-الجبهة-يتفاقم-ويتدهور-بشكل-متسارع-بالنسبة-لكييف---عاجل-1114631776.html

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