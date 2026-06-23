https://sarabic.ae/20260623/بوتين-روسيا-مستعدة-لإجراء-محادثات-سلام-مع-أوكرانيا-على-أساس-اتفاقيات-إسطنبول-2022-1114633756.html
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول 2022
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول 2022
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T15:20+0000
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا يجب أن تُجرى انطلاقًا من الوقائع القائمة على الأرض.وأكّد الرئيس الروسي أنه لا يرى أي سبب يدعو موسكو إلى التراجع عن هذه الاتفاقات.وأضاف: "لكن بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، وعلى الآليات التي نوقشت في أنكوريج، وعلى الواقع، والأهم من ذلك، الواقع على الأرض، فضلًا عن المبادئ التي حددتها قبل عامين خلال كلمتي في وزارة الخارجية".وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "سنواصل المضي قدمًا بثقة على جميع المحاور، لضمان أمن مواطنينا، وحل القضايا ذات الطابع الاقتصادي على مستوى البلاد وفي الأقاليم الروسية، بالاعتماد على ما نمر به من استقرار في مجالات الاقتصاد، والمالية العامة، وتعزيز القوات المسلحة".بوتين: الوضع الميداني على الجبهة يتفاقم ويتدهور بشكل متسارع بالنسبة لكييف
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول 2022
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادًا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا يجب أن تُجرى انطلاقًا من الوقائع القائمة على الأرض.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرنس: "روسيا، كما ذُكر مرارًا، مستعدة لمحادثات السلام مع أوكرانيا. وهي مستعدة على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، والتي، أذكّركم، وقّع عليها الوفد الأوكراني بالأحرف الأولى آنذاك، ما يعني أنها كانت مناسبة لهم تمامًا".
وأكّد الرئيس الروسي أنه لا يرى أي سبب يدعو موسكو إلى التراجع عن هذه الاتفاقات.
وأضاف: "لكن بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، وعلى الآليات التي نوقشت في أنكوريج، وعلى الواقع، والأهم من ذلك، الواقع على الأرض، فضلًا عن المبادئ التي حددتها قبل عامين خلال كلمتي في وزارة الخارجية".
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستمضي قدمًا على جميع المحاور، بالاعتماد على الاستقرار المستمر للاقتصاد وإنجازات القوات المسلحة الروسية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "سنواصل المضي قدمًا بثقة على جميع المحاور، لضمان أمن مواطنينا، وحل القضايا ذات الطابع الاقتصادي على مستوى البلاد وفي الأقاليم الروسية، بالاعتماد على ما نمر به من استقرار في مجالات الاقتصاد، والمالية العامة، وتعزيز القوات المسلحة".